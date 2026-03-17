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Trump no puede salir de esta guerra con su retórica [ENG]

Trump fue a la guerra contra Irán sin explicar su estrategia al pueblo estadounidense ni al mundo. Ahora parece que quizá no tenía mucha estrategia en absoluto. Casi tres semanas después del inicio de la guerra, el señor Trump no tiene un plan claro para lograr la caída del régimen iraní, algo que ha dicho que busca. Si su objetivo es más modesto, como la incautación de los materiales nucleares de Irán, no ha presentado ideas creíbles para conseguirlo. Y no ha planificado un efecto secundario previsible de una guerra en Oriente Medio.

| etiquetas: guerra , trump , salir , retórica , iran
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6 comentarios
8 2 1 K 113 actualidad
manuelpepito #1 manuelpepito
¿Que retórica? Su manera y sus frases son de parvulario. Trump o es gilipollas perdido, o sus votantes lo son o ambas cosas. Cuando habla todo es muy pueril y ha estado haciendo porque preside el país que preside, pero en cuanto lo han podido dejar tirado lo han dejado, que su idea de que otros llevasen barcos a la guerra no la ha comprado ni Alemania.
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pepel #2 pepel *
Pero puede bajarse los pantalones. Y no para que le chupen el culo.
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Javi_Pina #3 Javi_Pina
Si puede.
-"Hemos ganado, nos vamos"
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#5 perej
Cuando a robar le llaman "incautar".
No sé si es la traducción, o el original es igual de sesgado.
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#6 Grahml *
#5 Es la traducción de "seizure" en el artículo original.

Robar sería más bien una "valoración" más que una traducción literal, así que he preferido dejarlo así.

PD: No es muro de pago, al menos para mí. Existe un botón que permite mostrar el artículo entero. Igual lo has negativizado por eso?  media
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#4 Garminger2.0
Qué mania de intentar aplicar a Trump la misma lógica que a las personas convencionales.
Trump es un error del sistema que se ha movido en el gobierno con parámetros que hubieran sido impensables con cualquier otro presidente.
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menéame