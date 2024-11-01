edición general
¿Por qué Trump y Musk quieren destruir la Unión Europea?

¿Por qué Trump y Musk quieren destruir la Unión Europea?

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU., publicada en diciembre de 2025 por la administración Trump, ataca directamente a la Unión Europea. El documento acusa a la UE de socavar la soberanía de sus Estados miembros y anuncia su apoyo a partidos ultraconservadores para frenar su rumbo. Desde Washington se señala a Europa como una amenaza para la democracia, mientras se impulsa su fragmentación política, económica y cultural. ¿Por qué Trump quiere debilitar a la UE? ¿Qué consecuencias tendría su desmantelamiento? ¿Cómo debería reacci

suppiluliuma
Por la misma razón por la que Putin también quiere destruírla: son fascistas.
Jacusse
#3 todo es fascismo.
suppiluliuma
#11 No. Pero Trump, Musk y Putin desde luego que son fascistas.
Dav3n
#3 Hamigui, los primeros que quieren destruir Uropa son Von Der Liar, JaJa Kallas, Micron y Merz.

Si, también son fascistas (algunos incluso nietos de nazis o nobles con título), el caso es que además son corruptos que chupan de nuestros impuestos en una guerra proxy fracasada (casi tanto como los CM de la OTAN).

Sorry por joderos las horas extra en Domingo, parece que es de lo poco que os queda: aprovechar que el sentido común anda de vacaciones para tirar propaganda.

Abracitos, hamiguitis xD :-*
suppiluliuma
#13 Espera, que los tuyos también hacen horas extras:

- Vladimir Soloviov, presentador de Velada con Vladímir Soloviov en Rossiya 1, TV pública rusa: No tengo nada que discutir con la basura europea. No tengo nada que discutir con los Jójols [ucranianos] Quereis un alto el fuego. Yo quiero vuestra muerte. Somos diferentes. Por eso, basura europea, sólo mereceis una cosa de nosotros: venganza.
-…   » ver todo el comentario
muerola
#3 no, porque el capitalismo está mutando a un nuevo ciclo , a USA los ismos que no les molestan para hacer negocios se le pelan
suppiluliuma
#15 Trump es un fascista. La buena noticia es que es un descerebrado senil más interesado en llenarse los bolsillos que en la pureza ideológica. La mala es que sus minions no: son fascistas al 100%.

Y eso de que el fascismo es la fase terminal del capitalismo, así que no es tan diferente y no merece la pena preocuparse ya lo he oído antes.
Heni
#3 Quizás, y digo quizás, la que está dando pasos hacia el facismo es la propia UE, por ejemplo, querer cambiar sus estatutos para que las decisiones dejen de ser por consenso y pasen a ser por mayoría cualificada, obligando a los países que no quieran adoptar la medida A o B se veam obligados por el resro aunque no quieran e incluso aunque vaya contra su legislación nacional

Por mencionar un sólo punto, habría más, la próxima ley europea anti-propaganda extranjera que permitirá a esta censurar canales y medios, incluídos influencers, sin un juicio previo.

El defender que el militarismo tienen que esrar por delante del estado del bienestar

Y mil cosas más

Ahí lo dejo
CarlosSanchezDiaz
Ucrania será el caballo de Troya que lo logre.
TooBased
¿Alguna respuesta desde Europa a este ataque directo de EEUU? ¿O Von der Leyen sigue haciendo de concubina de Trump diciendo que son aliados y diciendo "sí amo" a todo?
Veelicus
#5 Ira a firmar lo que le pida Trump cuando este tenga un rato entre partido de golf y partido de golf
albx
Seguramente aconsejados por Victoria Nuland.
JackNorte
Cuando no tienes un espejo donde mirarte y alguien con quien compararte no ves lo feo que eres.
Quaid
Gilipolleces. El socialismo ya la ha destruido
pingON
más o menos así .....  media
Josecoj
Esta bien que apostilles con “también son fascistas” reconociéndolo de Putin
DrEvil
Por que ninguna potencia quiere que a las demás les vaya mejor que a ella, prefieren seguir siéndolo.

La pregunta vendría siendo porqué no está Europa haciendo lo propio con ellos, ahora que los gobierna un bufón y están en un momento débil con China y Rusia.
Jacusse
#10 China ya ganó.
HDJulianPerez
Es proyeccion de primera lo que está haciendo. Quieren destruir Europa para fomentar los autoritarismos que están implantando en sus países al no tener ningún espejo. Además de que individualmente no podríamos protegernos ante los abusos económicos y normativos de USA y los abusos militares de Rusia. Lo que más les beneficia a estos tipos es una europa débil.
Si queréis ver antidemocracia esperad a ver lo que pasa en las próximas elecciones USA si llegan a ellas
