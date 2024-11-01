¿Por qué Trump y Musk quieren destruir la Unión Europea?

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU., publicada en diciembre de 2025 por la administración Trump, ataca directamente a la Unión Europea. El documento acusa a la UE de socavar la soberanía de sus Estados miembros y anuncia su apoyo a partidos ultraconservadores para frenar su rumbo. Desde Washington se señala a Europa como una amenaza para la democracia, mientras se impulsa su fragmentación política, económica y cultural. ¿Por qué Trump quiere debilitar a la UE? ¿Qué consecuencias tendría su desmantelamiento? ¿Cómo debería reacci