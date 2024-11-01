Trump insta a Cuba a llegar a un acuerdo "antes de que sea tarde" tras advertir que "no habrá más petróleo ni dinero" provenientes de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a Cuba a "llegar a un acuerdo" o afrontar las consecuencias, advirtiendo que el flujo de petróleo y dinero venezolanos se detendrá. Trump ahora ha centrado su atención en Cuba después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro durante un inédito asalto a instalaciones militares y gubernamentales en Caracas y en otros tres estados, realizado el pasado 3 de enero.
No creo que nadie pueda pararlo
Cada Cubano debe saber tirar ... y tirar Bien, con dibujo a todo color de barbudo tirando con un fusil , Cuba es pobre los dirigentes malos , pero la gente es muy orgullosa , y valiente eso seria vamos como 3 vietnam