Trump insta a Cuba a llegar a un acuerdo "antes de que sea tarde" tras advertir que "no habrá más petróleo ni dinero" provenientes de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a Cuba a "llegar a un acuerdo" o afrontar las consecuencias, advirtiendo que el flujo de petróleo y dinero venezolanos se detendrá. Trump ahora ha centrado su atención en Cuba después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro durante un inédito asalto a instalaciones militares y gubernamentales en Caracas y en otros tres estados, realizado el pasado 3 de enero.

Quiere tener a sus pies a todos los territorios a su alrededor......
#6 el zanahorio tendrá sus cosas, pero va a dejar a EEUU bien servida antes de cascar...

No creo que nadie pueda pararlo
Último aviso, plata o plomo.
#5 No hay plata, la eleccion es vasallaje o muerte.
O haces lo que quiero o te machaco. Esa táctica le ha funcionado en Palestina y en Venezuela. Se van a hacer largos estos dos próximos años hasta que vuelva a haber elecciones presidenciales en USA.
Los gobernantes cubanos seguirán viviendo como reyes sobre la miseria de su pueblo.
#1 Y los norteamericanos.
#1 dicho así parecería que la miseria del pueblo cubano es fruto de la vida de sus gobernantes, y no del injusto bloqueo yankee que dura ya seis décadas y que le ha costado a la isla más de 130mil millones de dólares, quizás si USA no les putease, el pueblo cubano no viviría en la miseria.
#1 es miserable tu comentario, sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando
Trump insta a Cuba a llegar a un acuerdo Esta Loco alla mismo vi pinturas donde ponia :-D
Cada Cubano debe saber tirar ... y tirar Bien, con dibujo a todo color de barbudo tirando con un fusil , Cuba es pobre los dirigentes malos , pero la gente es muy orgullosa , y valiente eso seria vamos como 3 vietnam  media
#9 Solo por una cuestion tecnologica, desgraciadamente, Cuba cae en 2 dias.
