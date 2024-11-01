Trump evalúa opciones militares "muy contundentes" contra Irán tras la muerte de cientos de personas en la represión de las protestas que sacuden al país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que sus militares están barajando "opciones muy contundentes" contra Irán, mientras la represión contra las protestas antigubernamentales, que según informes han dejado cientos de muertos, entran en su tercera semana. La Agencia de Activistas de Derechos Humanos (HRANA, por sus siglas en inglés), una organización con sede en EE.UU., afirmó haber verificado la muerte de casi 500 manifestantes y 48 miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que fuentes consultadas por la BBC indican que