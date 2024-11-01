edición general
Trump evalúa opciones militares "muy contundentes" contra Irán tras la muerte de cientos de personas en la represión de las protestas que sacuden al país

Trump evalúa opciones militares "muy contundentes" contra Irán tras la muerte de cientos de personas en la represión de las protestas que sacuden al país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que sus militares están barajando "opciones muy contundentes" contra Irán, mientras la represión contra las protestas antigubernamentales, que según informes han dejado cientos de muertos, entran en su tercera semana. La Agencia de Activistas de Derechos Humanos (HRANA, por sus siglas en inglés), una organización con sede en EE.UU., afirmó haber verificado la muerte de casi 500 manifestantes y 48 miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que fuentes consultadas por la BBC indican que

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
De las decenas de miles de asesinados en Palestina no dice nada, ni de cientos los asesinados en Venezuela por sus fuerzas. Ni de los miles de muertos producidos por sus embargos por faltas de medicinas o material médico.
#3 Barriales
#3 Barriales
#1 eres un rogelio de mielda.
Ahora viene la fascistada y te explica la diferencia.
2 K 24
Suigetsu #13 Suigetsu
#1 O de los que se cargaron con sus bombardeos el año pasado tampoco, parece que solo importan ciertos muertos.
1 K 28
Romfitay #18 Romfitay
#1 ¡Qué cosas tienes! Trump le lame las botas a Israel, por eso lo de bombardear Irán. Por lo demás, como siempre, no dirá la verdad aunque esta sea obvia.
0 K 12
#20 Hynkel *
#1 Me recuerda al Conejo de Seguridad de Mortadelo y Filemón. No el Consejo, el conejo. Trump hará poco menos que esto contra Irán en el Golfo Percébico.  media
0 K 7
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Trump valora asesinar cientos de miles de personas para paliar el asesinato de cientos de personas.
4 K 47
#6 URAI
Cinismo nivel DIOS.
3 K 44
Urasandi #12 Urasandi
#6 Cuidado, que te lapidan...
0 K 11
Veelicus #10 Veelicus
Algunos de esos manifestantes iban armados con armas automaticas.
Traduciendo para quien no lo entienda:
El mossad esta haciendo todo lo posible para que sea un baño de sangre.
2 K 42
XtrMnIO #15 XtrMnIO
Fue curioso ver al Dictador hablando con el saudí diciendo que descuartizar a un periodista en la embajada eran "cosas que pasaban".
2 K 40
Verdaderofalso #17 Verdaderofalso
#15 tú sabes los negocios de la familia Trump con Arabia Saudí? Puto woke xD
0 K 20
Spirito #2 Spirito
Ya está el Zanahorio moviendo el avispero. xD
2 K 35
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Que no, que dicen los NATOntados que todo es espontáneo, que el Mossad y la CIA no tienen nada que ver. xD
6 K 85
Spirito #7 Spirito *
#4 Bueno, soy prudente y por eso estoy esperando a ver si se pronuncia la muy noble y muy grande Caudilla Elenita I, generalísima de la camarilla yanquineja en menéame... o alguno de sus monaguillos. :troll:
0 K 9
wata #14 wata
Lo mismo hicieron en Ucrania.
Provocas los muertos y acusas al gobierno de matarlos.
Ya tienes la excusa para intervenir.
1 K 23
#8 Abril_2025 *
De verdad chicos, si vais a hacer una noticia con cada tontería que diga Trump mejor tiramos menéame y nos vamos todos a Truthsocial.

El que el señor dice diez al día.
1 K 21
MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
#8 Si fuese tu vecino del quinto daría un poco igual, tratándose de quien se trata, evidentemente es relevante que amenace con ataques a cualquier país.
0 K 16
#16 Abril_2025
#11 No creas, mi vecino del quinto tiene un perro-patada que asusta lo suyo.
0 K 11
#19 Juantxi
Primero han preparado la insurrección y ahora pretenden atacar a Irán por su represión. ¡Qué cinismo, acaso no calcularon lo que iba a suceder! Ya sabemos que la gente no les importa, les han tenido a los iraníes sufriendo en la miseria durante años. Les importa el petróleo y dominar la zona.
0 K 12
Spirito #9 Spirito *
#_8 Ponerle un bozal a vuestro amo. xD
0 K 9

