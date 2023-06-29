Trump dice que siente “afecto” por Alemania porque “mi padre nació allí”. Pero su padre es del Bronx [ENG]

El presidente Donald Trump volvió a parecer confundir los lugares de nacimiento de su padre y de su abuelo paterno durante una comparecencia ante los medios el martes 3 de marzo en Washington, repitiendo la afirmación incorrecta de que su padre, Fred Trump, nació en Alemania. Trump y el canciller alemán Friedrich Merz hablaron con los periodistas desde el Despacho Oval a primera hora del martes, tras una reunión bilateral en la Casa Blanca que llevaba tiempo programada.