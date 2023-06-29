edición general
Trump dice que siente “afecto” por Alemania porque “mi padre nació allí”. Pero su padre es del Bronx [ENG]

El presidente Donald Trump volvió a parecer confundir los lugares de nacimiento de su padre y de su abuelo paterno durante una comparecencia ante los medios el martes 3 de marzo en Washington, repitiendo la afirmación incorrecta de que su padre, Fred Trump, nació en Alemania. Trump y el canciller alemán Friedrich Merz hablaron con los periodistas desde el Despacho Oval a primera hora del martes, tras una reunión bilateral en la Casa Blanca que llevaba tiempo programada.

Comentarios destacados:        
#2 concentrado
Sólo dice una verdad cada 29 de febrero.
8 K 134
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
#2 Ni eso...
0 K 12
#8 Pand_
#2 Y con luna llena
0 K 9
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
#2 Excepto en año bisiesto, que como es más largo, descansa.
0 K 12
Dene #15 Dene
#2 y solo si es bisiesto
0 K 12
Verdaderofalso #19 Verdaderofalso
#2 había una estadística de las veces que mentía
0 K 20
#22 Tensk
#2 Para celebrar el cumple de Sánchez.
0 K 10
LinternaGorri #24 LinternaGorri *
#2 sobre la agresión a Irán ha dado diez justificaciones diferentes en cinco días, alguna podría ser verdad, por eatadística
0 K 11
Moderdonia #5 Moderdonia
- Mentí en el curriculum, dije que tenía nivel alto de inglés.
-Y como te va?
-Bien, hoy mi jefe Trump me ha dicho: Eres fuego, sol de una playa.
-Joder que bonito, si que te valora.
-¿Verdad?
8 K 103
ombresaco #11 ombresaco
#5 - ¿Son aquí las clases de nivel avanzado?
+ if, if, between, between

¿En esa academia?
1 K 22
vvega #13 vvega
#11 - ¿Habla alguna lengua extranjera?
- Inglés.
- ¿Nivel?
- Level.
1 K 23
#17 Grahml
#13 Bueno, pues asi ya demuestras más que diciendo "medio".

xD
0 K 19
ombresaco #18 ombresaco
#13 - En el CV dice que "Nivel de inglés avanzado". Dígame algo en inglés.
+ Oui
- Pero eso es francés
+ Pues apunte también francés
1 K 23
LinternaGorri #25 LinternaGorri
#5 tras unos minutos de concienzuda deliberación, puedo afirmar que una vez lo he descifrado, el chiste ha resultado muy gracioso, lo apunto. Eskerrik asko!!!
0 K 11
Mangione #1 Mangione
Mientras tanto, los padres de Trump y su pureza racial....  media
4 K 56
#6 Poll
#1 Y fue detenido en una manifestación del KKK, una joya de hombre.
1 K 19
LinternaGorri #12 LinternaGorri
#1 se refiere a su padre ideológico, aunque era austríaco...
3 K 33
arturios #20 arturios *
#1 A ver, ella ya era muy mayor y el corte de pelo y la foto no le hace justicia, y al padre le habían quitado medio hueso de la mandíbula por un cáncer, puede que fuesen tan hijoputas o más que su hijo, pero...

O igual es lo del chiste de la vidente:

- Tu padre está muerto.
- Pero si está afuera esperando.
- He dicho tu padre, no el marido de tu madre.
3 K 41
rutas #23 rutas
#20 Probablemente ha heredado los gustos de su abuelo.

Trump fantaseó sobre cómo sería tener sexo con su hija Ivanka
www.elperiodico.com/es/internacional/20230629/trump-fantaseo-sexo-hija
0 K 12
El_Tio_Istvan #9 El_Tio_Istvan *
"mi padre nazi o allí" :-D :hug:
2 K 37
Rogue #21 Rogue
Lo mismo no sabe ni quién es su padre. Su padre o su abuelo!
1 K 24
The_Ignorator #4 The_Ignorator
Donald Trump es del 46. A lo mejor su padre le dijo que antes de que él naciera estuvo por Alemania, y de ahi la confusión.  media
1 K 22
josde #3 josde
Ahora se explica por que es tan nazi, de casta le viene al galgo, un inmigrante pederasta y pedofilo de presidente tienen
0 K 20
A.more #14 A.more
Típico de un HDP. .o saber de dónde es su padre
0 K 9
javibaz #16 javibaz
#14 a sus abuelos si que los expulsaron de Alemania.
0 K 11

