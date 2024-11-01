Trump dice que Portland está "ardiendo". Esta es la realidad

El presidente Trump describió el domingo a Portland como una ciudad "en llamas", con "insurrectos por todas partes". Pero las manifestaciones que provocaron su indignación rara vez se han expandido más allá de un radio de una cuadra de las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que se encuentra en el borde de un vecindario frente al mar, a unas dos millas del centro de Portland. Las disputas políticas sobre la ciudad se intensificaron este fin de semana.