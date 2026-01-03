Trump dice que Petro tiene que «cuidarse el trasero» tras la captura de Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, tiene que «cuidarse el trasero» tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, porque, según aseguró, el colombiano tiene «laboratorios de cocaína» que luego envía a EE.UU
| etiquetas: petro , colombia , trump
Pluralidad dicen que aportan.
Madre del amor hermoso, bonito siglo XXI no está quedando.
Mas bien es narcisista.
Se podría ajogar en una fuente por mirarse tanto pensando en lo bueno que está, y en lo inteligente que es.
Es una buena noticia, pero es un acto ilegal. Las cosas como son.
Otra cosa es que la gente viva en una realidad paralela en la que creen que estan en libertad y blablabla.
Dentro de 100 años (si no se han cargado el planeta antes) estudiaran el Imperio Americano. Lo que no hare es dar un tiempo de duracion del imperio antes de desmoronarse.
Cuantas decadas de latrocinio rapiñería yanki vamos a soportar?
O en perder la contraseña.
No está el horno para bollos.