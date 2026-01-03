edición general
26 meneos
25 clics
Trump dice que Petro tiene que «cuidarse el trasero» tras la captura de Maduro

Trump dice que Petro tiene que «cuidarse el trasero» tras la captura de Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, tiene que «cuidarse el trasero» tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, porque, según aseguró, el colombiano tiene «laboratorios de cocaína» que luego envía a EE.UU

| etiquetas: petro , colombia , trump
21 5 0 K 163 actualidad
25 comentarios
21 5 0 K 163 actualidad
Comentarios destacados:        
io1976 #2 io1976
Este también es dictador, narcopresidente o que le pasa?
14 K 160
#4 Jatetu
#2 Sólo gilipollas, aunque con lo de narcopresidente....
14 K -95
oceanon3d #11 oceanon3d
#4 A está gente la tenemos que aguantar en Meneame.

Pluralidad dicen que aportan.

Madre del amor hermoso, bonito siglo XXI no está quedando.
10 K 99
Bolgo #13 Bolgo
#11 en su cabeza, sonaba hasta con música de fondo
2 K 23
#16 guillersk
#11 a llorar a forocoches
1 K -10
SeñorPresunciones #24 SeñorPresunciones *
#11 Piensa que la peor parte se la lleva él. Imagínate cuanto se debe de odiar a sí mismo todos los días par ser llegar a ser así de mala persona.
1 K 24
RoterHahn #25 RoterHahn
#24
Mas bien es narcisista.
Se podría ajogar en una fuente por mirarse tanto pensando en lo bueno que está, y en lo inteligente que es.
0 K 12
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#2 A ver qué excusa pone ahora todos los que han justificado el ataque y el secuestro.
5 K 79
io1976 #8 io1976
#6 Ya les dirán sus panfletos alguna mierda que se encargarán de repetir.
3 K 43
balancin #14 balancin
#6 no veo a mucha gente justificándolo.
Es una buena noticia, pero es un acto ilegal. Las cosas como son.
0 K 10
Budgie #9 Budgie
#2 si
1 K -10
io1976 #18 io1976
#9 Urgle! ugle!
1 K 30
Budgie #21 Budgie
#18 eing?
0 K 10
domadordeboquerones #19 domadordeboquerones
#2 Yes, next question!
1 K -13
pip #20 pip
#2 no es del agrado del César.
2 K 43
sotillo #22 sotillo
#2 ¿Importa? Yo creo que es suficiente que sea socialista
0 K 10
IkkiFenix #1 IkkiFenix
Actúa como un mafioso
4 K 58
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 es un mafioso y ahora tiene al mayor ejército del mundo para sacarlo a relucir
8 K 100
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo
#1 No, lo hace como un emperador que tiene la fuerza de su lado.

Otra cosa es que la gente viva en una realidad paralela en la que creen que estan en libertad y blablabla.

Dentro de 100 años (si no se han cargado el planeta antes) estudiaran el Imperio Americano. Lo que no hare es dar un tiempo de duracion del imperio antes de desmoronarse.
1 K 19
#5 UNX
Lo que siempre digo: los globalistas no van a parar hasta que todos los países estén metidos en su diarrea mental. Luego pedirá otra vez el Nobel.
2 K 32
Arzak_ #7 Arzak_
Esa coca colombiana y sus ganancias multiltimilonarias necesitan mejores administradores y quien mejor, sino los propios adalides de la democracia y de la libertad mundial, que ya tienen gran experiencia como en Afganistán 8-D
1 K 20
#15 Bilardezz *
El imperio historicamente (reflejo de su población mayoritaria) tiene en su base una psicopatía narcisista que ha llevado a su constitución y a todo su orden legal, ahora tienen el presidente perfecto que no se esconde y lo dice abiertamente: han dejado de lado el bienestar de la población por invertir el equivalente en armas de ataque y ser el mayor poder militar... por tanto ahora cualquier oportunidad de robar a lo largo del mundo donde su poder sea aplastante la van a usar... junto a sus grandes aliados y peores sicopatas los sionistas, ahora quien los para?

Cuantas decadas de latrocinio rapiñería yanki vamos a soportar?
1 K 18
#23 davidvsgoliat
¿Por qué se traduce como "trasero" cuando dijo "culo"?
0 K 12
#10 Jacusse
Petro haría bien en quitarse la cuenta de Twitter.

O en perder la contraseña.

No está el horno para bollos.
0 K 9
#17 guillersk
#10 +1, con toda la armada por la zona, no cuesta mucho un "poyaque"
0 K 10

menéame