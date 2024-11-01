Trump dice que le "parece bien" que Marco Rubio sea el próximo presidente de Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que le "parece bien" que su secretario de Estado, Marco Rubio, sea mandatario de Cuba, a cuyo Gobierno le ha pedido hacer "un trato, antes de que sea demasiado tarde". "¡Suena bien para mí!", comentó Trump en su red social Truth Social al compartir una publicación de X del usuario @Cliff_Smith_1 que prevé que "Marco Rubio será presidente de Cuba".