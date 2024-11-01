edición general
Trump dice que le "parece bien" que Marco Rubio sea el próximo presidente de Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que le "parece bien" que su secretario de Estado, Marco Rubio, sea mandatario de Cuba, a cuyo Gobierno le ha pedido hacer "un trato, antes de que sea demasiado tarde". "¡Suena bien para mí!", comentó Trump en su red social Truth Social al compartir una publicación de X del usuario @Cliff_Smith_1 que prevé que "Marco Rubio será presidente de Cuba".

Spirito #1 Spirito
Éste tío está zumbao del todo. o_o
#3 HangTheRich
Recordemos que la familia de Marco Rubio huyó de Batista NO de la revolución
Fj_Bs #4 Fj_Bs
#3 asi es ; no lo sabia , esta gentuza miente tanto ; Marco Rubio dice que sus padres huyeron del castrismo. Pero en realidad dejaron Cuba en 1956, antes de la revolución.
Democrito #2 Democrito
De la Constitución cubana:

ARTÍCULO 127. Para ser Presidente de la República se requiere haber cumplido treinta y cinco años de edad, hallarse en pleno goce de
los derechos civiles y políticos, ser ciudadano cubano por nacimiento y no tener otra ciudadanía.

Por aquello de los formalismos y tal.
