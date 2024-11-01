Trump destaca la importancia de realizar elecciones en Ucrania

"Creo que es momento para celebrar elecciones. Utilizan la guerra para no celebrar elecciones, pero el pueblo ucraniano debería tener esa opción", dijo el presidente Donald J. Trump. "Hablan de democracia, pero llega un punto en que ya no es una democracia", agregó.
¿Y a que partidos se vota (recordemos que hay partidos politicos prohibidos)?
¿Y a quien se vota (cualquiera que se presente pidiendo la paz corre riesgo de que los que piden taxis les den matarile)?
La actual Constitución de Ucrania fue promulgada en 1996, cuando el amigo Zelenski tenía dieciocho añitos, por si alguien se lo preguntaba
Hubo elecciones durante la guerra civil usana?
Elecciones como? Van a votar las provincias ocupadas? Con que censo? Van a votar los millones que están refugiados en Europa?
Elecciones como las de Moldavia donde el Kremlin se gastó lo que no gasta en sanidad para intentar que ganara su perrito faldero? (Sin conseguirlo)
