edición general
5 meneos
6 clics
Trump destaca la importancia de realizar elecciones en Ucrania

Trump destaca la importancia de realizar elecciones en Ucrania

"Creo que es momento para celebrar elecciones. Utilizan la guerra para no celebrar elecciones, pero el pueblo ucraniano debería tener esa opción", dijo el presidente Donald J. Trump. "Hablan de democracia, pero llega un punto en que ya no es una democracia", agregó.

| etiquetas: trump , elecciones , ucrania , guerra
4 1 1 K 55 actualidad
8 comentarios
4 1 1 K 55 actualidad
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
¿Y quienes votan (los del Donbass tambien o no)?
¿Y a que partidos se vota (recordemos que hay partidos politicos prohibidos)?
¿Y a quien se vota (cualquiera que se presente pidiendo la paz corre riesgo de que los que piden taxis les den matarile)?
2 K 36
Connect #1 Connect
Pues esa era precisamente la excusa que se especulaba que buscaría él para no convocar elecciones en Estados Unidos: una gran guerra. Quizás con China
2 K 24
#3 meta
#1 Desde cuando EEUU ha pedido a los demas lo misml que a si mismo? :troll:
0 K 10
Cantro #7 Cantro
Ucrania no puede convocar elecciones estando en guerra.

La actual Constitución de Ucrania fue promulgada en 1996, cuando el amigo Zelenski tenía dieciocho añitos, por si alguien se lo preguntaba
0 K 11
#2 meta
Trump va a elegir cuando hacer elecciones y a quien vais a tener que votar.

En españa el vago Obescal es el elegido para una españa sumisa.
0 K 10
tul #4 tul *
#2 pues como la vez anterior, para eso dieron un golpe de estado e ilegalizaon al partido ganador de los anteriores comicios entre otros, si no de que van a elegir al payaso de la otan
0 K 16
#6 Prusianodelsur *
No veo que tenga problema con Arabia Saudi que es la finca de la familia Saud donde no hacen elecciones ni fake (Franco las hacía)
Hubo elecciones durante la guerra civil usana?
Elecciones como? Van a votar las provincias ocupadas? Con que censo? Van a votar los millones que están refugiados en Europa?
Elecciones como las de Moldavia donde el Kremlin se gastó lo que no gasta en sanidad para intentar que ganara su perrito faldero? (Sin conseguirlo)

Primero Europa debe destruir Rusia
Luego una vez reeeducada expandir la UE hasta Vladivostok
Y ahí ir a por los usanos, los chinos, los árabes, los osos polares y las putas madres que parieron a todos
0 K 6
#8 elyari
#6 Deja las drojas chaval
0 K 6

menéame