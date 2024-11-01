Zelenski se declara "listo" para celebrar elecciones en Ucrania, tras críticas de Trump

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró este martes que está "listo" para celebrar elecciones en su país, después de que Donald Trump criticara que no se organicen comicios en Ucrania por la guerra con Rusia. "Estoy listo para las elecciones", afirmó Zelenski a los periodistas, y precisó que pidió que se preparen "propuestas sobre la posibilidad de modificar los fundamentos legislativos y la ley sobre elecciones durante la ley marcial".