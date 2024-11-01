edición general
Zelenski se declara "listo" para celebrar elecciones en Ucrania, tras críticas de Trump

Zelenski se declara "listo" para celebrar elecciones en Ucrania, tras críticas de Trump

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró este martes que está "listo" para celebrar elecciones en su país, después de que Donald Trump criticara que no se organicen comicios en Ucrania por la guerra con Rusia. "Estoy listo para las elecciones", afirmó Zelenski a los periodistas, y precisó que pidió que se preparen "propuestas sobre la posibilidad de modificar los fundamentos legislativos y la ley sobre elecciones durante la ley marcial".

21 comentarios
Veelicus
Voy a comprar palomitas para ver como justifican ahora elecciones los mismos meneantes que llevan diciendo que no se puede porque estan en guerra.
7
Atusateelpelo
#1 Tranquilo. Se vota "bulo" y ni se contesta.
0
tul
#1 pero si despues de que prohibieran mas de una docena de partidos politicos solo van a poder elegir entre supernazis y meganazis
13
NoMeVeas
#3 Esa es otra, que partidos se van a presentar? Menuda farsa
4
johel
#3 Perfecto, la democracia que les gusta trump, a putin y a los ppoxlmeros.
0
Robus
#3 no creo que dejen que Rusia se presente, así que esos dos no estarán.
0
diablos_maiq
#1 tal vez tengas que esperar a la posibilidad de modificar los fundamentos legislativos y la ley sobre elecciones durante la ley marcial.

Tal vez.
3
Priorat
#1 Para mi es un error estando en guerra.
2
soberao
#6 Aunque esté en guerra, se debería poner la coletilla de presidente "en funciones" porque su mandato ha terminado y sigue de presidente por la imposibilidad de convocar elecciones por una invasión en marcha. Pero se ve que Zelenski es el favorito de las derechas y sus elites.
Todo el plan de paz de Trump es para blanquear la corrupción de Zelenski y su gente, que no se corte la financiación a corruptos y sus cuentas corrientes, que el dinero público de la UE, "no es de nadie".
0
Veelicus
#6 Es tu opinion y muy respetable, el problema lo tienen los que han dicho que no se puede y es muy probable que lo vean y tengan que inventarse un argumento ad-hoc para justificarlo
0
El_dinero_no_es_de_nadie
#4 #1 Lee el final de la entradilla y tienes la respuesta
0
Verdaderofalso
Se va a saltar la Constitución?? o_o
1
YoSoyTuPadre
#4 Que la constitución ucraniana no dice nada de que durante una guerra no se puedan celebrar elecciones, pero de dónde quitais ese mantra?
0
pozz
la peña que purula por este envio, sobre todo los rusoplanistas, parece que desconocen que en las encuestas electorales en Ucrania, Zelensky ronda el 60% del voto... lo que viene siendo una mayoria absoluta.
2
arreglenenlacemagico
a putin se le hace la boca agua de pensar en civiles haciendo cola como los pensionistas que mato haciendo cola tambien , dicho esto si logra callar a los rusoplanistas y agentes naranjas mejor... un movimiento inteligente ahora putin no podra decir que es ilegitimo al igual que lo dicen aqui sus loros
2
angelitoMagno
A Trump hay que decirle que si a todo, que total, a la semana ya se ha olvidado.
1
pozz
#13 tal cual
0
perica_we
para que gane zelensky
a ver si netanyahu le echa wevos.
0
ExLibris
¿Y se presentará Zelensky? ...si lo hace, se llevará un batacazo y se exiliara a USA, Londres, o Tel Aviv, con sus padres.
0
ezbirro
Vamos que le están diciendo a Zelenski que desaloje ordenadamente y que circulen que aquí no ha pasado nada.
0
Veelicus
#14 y Zelensky encantado porque el que venga tendra que firmar la paz con Rusia... asi que mejor que lo haga otro
0

