Trump declara el "Día de Colón" el 13 de octubre: "Hemos vuelto, italianos"

El presidente celebra el legado de Colón, a quien llama "el héroe americano original, un gigante de la civilización occidental y uno de los hombres más valientes y visionarios".

Macadam #1 Macadam
Aquí le tenemos antes de aterrizar en América  media
mecha #2 mecha
Esto es en serio o una noticia de coña? No sé distinguir ya entre realidad y ficción.
Trump alabando a un inmigrante.
#3 Tiranoc
Con esa fecha lo que muestra es un retraso.
