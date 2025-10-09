·
Trump declara el "Día de Colón" el 13 de octubre: "Hemos vuelto, italianos"
El presidente celebra el legado de Colón, a quien llama "el héroe americano original, un gigante de la civilización occidental y uno de los hombres más valientes y visionarios".
colón
italia
trump
actualidad
#1
Macadam
Aquí le tenemos antes de aterrizar en América
#2
mecha
Esto es en serio o una noticia de coña? No sé distinguir ya entre realidad y ficción.
Trump alabando a un inmigrante.
#3
Tiranoc
Con esa fecha lo que muestra es un retraso.
