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Trump da a Irán por "vencido"
Las amenazas entre Washington y Teherán se han concentrado en la isla de Kharg, situada en el norte del Golfo a unas 18 millas de la costa iraní y sede de la mayor terminal de exportación de crudo del país.
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trump
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#4
MiguelDeUnamano
Como el estrecho de Ormuz, que lo mismo dice que está abierto que necesita ayuda para abrirlo. Debe ser la guerra cuántica.
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#5
Dav3n
#4
Ya no es el estrecho de Ormuz sino el estrecho de Schrödinger
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#6
sotillo
#4
Cuantica tontería tiene los Trump
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#12
MiguelDeUnamano
#6
Tenía confianza en que alguien sabría sacarle provecho.
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#11
ombresaco
#4
- con 80 años y con ese historial no puede usted tomar viagra
+ pero un amigo tiene 85 años y dice que hace el amor todos los dias
- pues dígalo usted también
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59
#2
unocualquierax
Vale, de acuerdo, habéis vencido.
Ya podéis iros a casa.
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#7
Supercinexin
Empieza la retirada. Quiero decir, la gran victoria aplastante del Bien sobre el Mal y la prevalencia de la libertad y la bravura de la avanzadísima Civilización Occidental sobre los brutales moromieldas iraníes en chilaba y alpargatas que mantienen a sus mujeres bajo el burka y que iniciaron un ataque vengativo sin precedentes contra todos los países de la región blah blah blah blabla blablablá blah blah.
Asín noj lo contarán nuestros Telediarios, los más libres y veraces del Planeta. No como los telediarios chinorrusos que blablablá bla blah blah blabla.
2
K
45
#1
Leclercia_adecarboxylata
*
Y el motivo del ataque inicial fue...........................
1
K
37
#10
ostiayajoder
#1
vencer a Iran!!!!
Ya le han vencido!!! Mision cumplida!!!!
0
K
8
#16
calde
#10
por 4a o 5a vez... cuántas más veces tienen que vencerles para acabarse el juego?
0
K
17
#14
obmultimedia
#1
Forrarse con la subida del precio del crudo.
0
K
13
#3
ur_quan_master
La tercera o cuarta vez esta semana
1
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22
#9
wachington
#3
Enésima noticia de Trump dando a Irán por vencido.
No se vayan, la semana que viene más.
0
K
11
#8
soberao
*
Trump lo que no quiere es sufrir las consecuencias de haberse metido en una guerra y esto está por ver si lo va a poder evitar, porque la guerra desgasta en ambos lados y ahora quiere retirarse cuando Israel no es un portaaviones que te puedes traer de vuelta.
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#15
Spirito
Nada, ésta noche, después de la hamburguesa y el chupito, pedirá ayuda a la OTAN para vencer a Irán.
Nada, ni caso ya de lo que diga el Zanahorio psicópata.
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#13
AlexGuevara
Vencido? Estais a 10.000 Kms de casa en mendio de un avispero donde nadie os quiere. Vais a salir con el rabo entre las piernas.
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comentarios)
menéame
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+ pero un amigo tiene 85 años y dice que hace el amor todos los dias
- pues dígalo usted también
Ya podéis iros a casa.
Asín noj lo contarán nuestros Telediarios, los más libres y veraces del Planeta. No como los telediarios chinorrusos que blablablá bla blah blah blabla.
Ya le han vencido!!! Mision cumplida!!!!
No se vayan, la semana que viene más.
Nada, ni caso ya de lo que diga el Zanahorio psicópata.