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Trump da a Irán por "vencido"

Trump da a Irán por "vencido"

Las amenazas entre Washington y Teherán se han concentrado en la isla de Kharg, situada en el norte del Golfo a unas 18 millas de la costa iraní y sede de la mayor terminal de exportación de crudo del país.

| etiquetas: trump , irán , eeuu
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Como el estrecho de Ormuz, que lo mismo dice que está abierto que necesita ayuda para abrirlo. Debe ser la guerra cuántica. xD
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#5 Dav3n
#4 Ya no es el estrecho de Ormuz sino el estrecho de Schrödinger xD
4 K 69
sotillo #6 sotillo
#4 Cuantica tontería tiene los Trump
3 K 43
MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
#6 Tenía confianza en que alguien sabría sacarle provecho. :hug: xD
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ombresaco #11 ombresaco
#4 - con 80 años y con ese historial no puede usted tomar viagra
+ pero un amigo tiene 85 años y dice que hace el amor todos los dias
- pues dígalo usted también
3 K 59
#2 unocualquierax
Vale, de acuerdo, habéis vencido.
Ya podéis iros a casa.
4 K 64
Supercinexin #7 Supercinexin
Empieza la retirada. Quiero decir, la gran victoria aplastante del Bien sobre el Mal y la prevalencia de la libertad y la bravura de la avanzadísima Civilización Occidental sobre los brutales moromieldas iraníes en chilaba y alpargatas que mantienen a sus mujeres bajo el burka y que iniciaron un ataque vengativo sin precedentes contra todos los países de la región blah blah blah blabla blablablá blah blah.

Asín noj lo contarán nuestros Telediarios, los más libres y veraces del Planeta. No como los telediarios chinorrusos que blablablá bla blah blah blabla.
2 K 45
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Y el motivo del ataque inicial fue...........................
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ostiayajoder #10 ostiayajoder
#1 vencer a Iran!!!!

Ya le han vencido!!! Mision cumplida!!!! xD
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calde #16 calde
#10 por 4a o 5a vez... cuántas más veces tienen que vencerles para acabarse el juego?
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obmultimedia #14 obmultimedia
#1 Forrarse con la subida del precio del crudo.
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ur_quan_master #3 ur_quan_master
La tercera o cuarta vez esta semana
1 K 22
wachington #9 wachington
#3 Enésima noticia de Trump dando a Irán por vencido.

No se vayan, la semana que viene más.
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#8 soberao *
Trump lo que no quiere es sufrir las consecuencias de haberse metido en una guerra y esto está por ver si lo va a poder evitar, porque la guerra desgasta en ambos lados y ahora quiere retirarse cuando Israel no es un portaaviones que te puedes traer de vuelta.
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Spirito #15 Spirito
Nada, ésta noche, después de la hamburguesa y el chupito, pedirá ayuda a la OTAN para vencer a Irán.

Nada, ni caso ya de lo que diga el Zanahorio psicópata.
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#13 AlexGuevara
Vencido? Estais a 10.000 Kms de casa en mendio de un avispero donde nadie os quiere. Vais a salir con el rabo entre las piernas.
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menéame