Trump critica de nuevo al papa: «¿Le pueden decir que Irán ha matado a 42.000 inocentes?»

El mandatario, que protagoniza desde ayer un encontronazo con León XIV a raíz de la guerra en Irán y Oriente Medio, cerró el mensaje diciendo que «AMERICA HA VUELTO». El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar al papa León XIV la noche de este martes y reclamó que «alguien le diga» que Irán «ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes» y que es «inaceptable» que Irán posea la bomba nuclear.
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Se ve que le ha jodido que le tiraran de las orejas por querer representarse a sí mismo como Jesucristo.
Aunque probablemente, la tontería de mentir diciendo que lo que él quería era representarse como un "doctor", probablemente fue incluso peor.