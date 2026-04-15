Trump critica de nuevo al papa: «¿Le pueden decir que Irán ha matado a 42.000 inocentes?»

El mandatario, que protagoniza desde ayer un encontronazo con León XIV a raíz de la guerra en Irán y Oriente Medio, cerró el mensaje diciendo que «AMERICA HA VUELTO». El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar al papa León XIV la noche de este martes y reclamó que «alguien le diga» que Irán «ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes» y que es «inaceptable» que Irán posea la bomba nuclear.