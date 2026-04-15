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Trump critica de nuevo al papa: «¿Le pueden decir que Irán ha matado a 42.000 inocentes?»

Trump critica de nuevo al papa: «¿Le pueden decir que Irán ha matado a 42.000 inocentes?»

El mandatario, que protagoniza desde ayer un encontronazo con León XIV a raíz de la guerra en Irán y Oriente Medio, cerró el mensaje diciendo que «AMERICA HA VUELTO». El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar al papa León XIV la noche de este martes y reclamó que «alguien le diga» que Irán «ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes» y que es «inaceptable» que Irán posea la bomba nuclear.

| etiquetas: trump , critica , de nuevo , papa , leon xiv
4 1 0 K 78 Trump
18 comentarios
4 1 0 K 78 Trump
Comentarios destacados:      
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Lo de la derecha y las matemáticas ... esos grandes desconocidos.
7 K 122
#3 concentrado
#1 Es que los ricos sólo hablan de grandes números, las cantidades pequeñas son para los pobres.
0 K 18
MiguelDeUnamano #13 MiguelDeUnamano
#1 Al margen de las cifras, la "solución Trump" para acabar con el asesinato de civiles en Irán sólo la podría respaldar un malnacido, como "liberar a las mujeres" asesinando niñas en un colegio.
1 K 24
Artikan #14 Artikan
#13 Pues aquí, cierta señora del PP dijo que bombardear Irán era una estupenda noticia para el feminismo...
0 K 10
Cuñado #5 Cuñado
¿Alguien le puede decir a Trump los que ha matado Israel?
4 K 68
josde #12 josde
#5 O Rusia y Ucrania también, en esa guerra legal.
0 K 20
#7 Grahml
Va a saco el Trump.

Se ve que le ha jodido que le tiraran de las orejas por querer representarse a sí mismo como Jesucristo.

Aunque probablemente, la tontería de mentir diciendo que lo que él quería era representarse como un "doctor", probablemente fue incluso peor.  media
1 K 31
#8 rafeame
¿Y también de los 1000 millones del comunismo?
2 K 31
nanustarra #11 nanustarra
El otro día dijo que en las protestas mataron a 60.000 personas. Esto es un bulo parecido a los 40 bebes decapitados el 7 de octubre.
2 K 27
JuanCarVen #16 JuanCarVen
#11 Las incubadoras de Kuwait.
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Spirito #4 Spirito
Bueno, es que esa gentuza de derechas mienten con descarado desprecio a la verdad y no es algo aislado sino un modo de ser y vivir bastante frecuente.
1 K 24
frankiegth #2 frankiegth *
Esas cifras de muertos que repiten son pura fantasía, propaganda occidental que no se ha molestado en sacar imágenes de las inmensas y multitudinarias manifestaciones que se han producido a diario en Irán por todo el país en favor de su régimen político actual y en apoyo a sus fuerzas armadas durante todo un mes de guerra.
1 K 23
JuanCarVen #15 JuanCarVen
#2 Antes de empezar a bombardear eran 30k, igual le suman todos los muertos al mismo bando.
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capitan__nemo #9 capitan__nemo
Datos del ministerio de salud de trumplandia. Pero se olvida de los 16 millones de niñas asesinadas por los ataques estadounidenses.
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sleep_timer #6 sleep_timer
¿En serio van a seguir votando a seniles en USA?
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vilgeits #10 vilgeits
¿Ha matado a 42.000 manifestantes? Ostia, hay que montar un resort ahi, ya!
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Gadfly #17 Gadfly
la izquierda y las matemáticas (sobre todo las financieras) si que son un oxímoron
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#18 Emotivo
Que si, que ya sabemos que el régimen iraní está sustentado por radicales religiosos islamicos, pero el remedio este es igual que la enfermedad.
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menéame