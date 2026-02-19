edición general
Trump concentra a 75.000 hombres sobre Irán, el mayor despliegue militar en 15 años para una larga campaña bélica

Estados Unidos se prepara para una guerra inminente con Irán. Ese es, al menos, el escenario que dibuja su enorme despliegue militar en Oriente Próximo. Lo que comenzó como una herramienta de presión para negociar el desmantelamiento del programa nuclear iraní se ha transformado en cuestión de días en un aumento sostenido de destructores, buques de guerra y cazas estadounidenses en la región, listos para "una gran ofensiva", según fuentes consultadas por el digital Axios. Los expertos dan por descontado que la concentración de fuerzas es la ...

4 comentarios
Andreham #2 Andreham
Lo que sea para que no le pregunten por lo de Epstein.

Algo así hizo el israelí cuando tocaba su juicio por corrupción.
2 K 41
OdaAl #1 OdaAl
Va a inaugurar la Junta de la Paz con una guerra!
2 K 36
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 merece otro premio Nobel
1 K 33
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

El de Filosofía y Letras. :roll:
0 K 13

