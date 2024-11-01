edición general
Trump cancela la publicación de un informe económico crucial para ocultar sus fracasos. (Eng)

La Oficina de Análisis Económico anunció el lunes que había cancelado oficialmente la publicación de la estimación preliminar del producto interior bruto (PIB) para el tercer trimestre de 2025. La administración Trump ya había retrasado la publicación, inicialmente prevista para el 30 de octubre, debido al cierre del Gobierno, pero ahora parece que se ha abandonado por completo. La semana pasada, el Departamento de Trabajo canceló la publicación de su informe mensual sobre el empleo de octubre, y la Oficina de Estadísticas Laborales también

Verdaderofalso
@themarquesito si no entendí mal en una de las noticias que daban la cancelación de ambos informes es que era la primera vez en la historia de EEUU que se cancelan a la vez los dos datos
themarquesito
#1 Sí, es una absoluta novedad. Esto es el equivalente a meter el polvo bajo la alfombra
HeilHynkel
#4

What closet?  media
HeilHynkel
¿Cuantos lleva ya cancelados? No es el primero. Me suena que ha quitado el del paro y el de la inflación como poco.
Connect
Hace bien. ¿para qué sirven esos informes? Seguro que America va bien! Trump tú a lo tuyo que no necesitas mostrar informe alguno :troll:
Katos
Pues el desastre que esta haciendo en TVE 1...ahhh ni que es nuestro otro presidente Trump.
Es curioso la de preocupaciones qué tienen en menéame en lugar de preocuparse por su propios compatriotas o país o entorno o mujeres o gobierno
harverto
¿Estas cosas no deberían hacer que la bolsa se desplomara y la prima de riesgo subiera como la espuma?
¿O son cosas molonas de los Trumputeros?
mikhailkalinin
Si tuviera 30 anos se haría proclamar emperador, como Napoleón o Hitler, para cubrir sus cagadas en una loca carrera hacia ninguna parte. Pero la biología es tozuda.
aruleno
Ojos que no ven...
