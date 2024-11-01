Trump cancela la publicación de un informe económico crucial para ocultar sus fracasos. (Eng)

La Oficina de Análisis Económico anunció el lunes que había cancelado oficialmente la publicación de la estimación preliminar del producto interior bruto (PIB) para el tercer trimestre de 2025. La administración Trump ya había retrasado la publicación, inicialmente prevista para el 30 de octubre, debido al cierre del Gobierno, pero ahora parece que se ha abandonado por completo. La semana pasada, el Departamento de Trabajo canceló la publicación de su informe mensual sobre el empleo de octubre, y la Oficina de Estadísticas Laborales también