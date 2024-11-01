edición general
Trump asegura que "casi no queda nada" que atacar en Irán y que la guerra acabará "pronto": "Cuando quiera, terminará"

El presidente agregó que la ofensiva lanzada el 28 de febrero contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel 'va viento en popa'. 'Vamos muy adelantados respecto al calendario previsto', aseveró.

YeahYa #1
Si hay algún psicólogo por aquí, parece un proceso de traumático, y Trump aún se encuentra en la fase de negación.

Es como cuando Feijóo dijo que no era presidente porque no quería.
4
#5 cajadecartonmojada
#1 No te extrañe que le estén haciendo un Salazar porque nadie de su séquito se atreva a decirle nada.
0
frankiegth #3 frankiegth *
Él puede dejar de atacar a Irán cuando quiera, lo que ya ha anunciado Irán es que después de los dos últimos ataques por la espalda en su territorio es tarde para negociar nada y que no van a dejar de defenderse expulsándolos a ellos y a sus bases militares de toda la zona del Golfo Pérsico.  media
1
makinavaja #8
¿Y alguien sabe cual es el calendario previsto? Me da que no lo sabe ni el ejército USA
1
eltxoa #4 eltxoa *
Se les terminó ya el bombardear escuelas y hospitales ¡?
1
Butters #7
Irán ya ha dicho que la guerra acabará cuando a ellos les salga de los cojones. Que ya no creen en la palabra de Trump y netanYahoo y no se van a sentar a negociar
1
wachington #2
De verdad, de verdad, ahora sí, la refinitiva, hoy casi hemos acabado, ya está.

Mañana más y mejor, porqué con Trump es posible.
0
Apotropeo #6
¿Pronto?
¡¡¡ Anda Ya !!!

Tú pasas el Pronto que yo paso el paño.
0
#9 To_lo_loco
No sé si es Iran y/o Israel la que se siente amenazada por la presencia del otro.

Pero uno de los dos ya ha mostrado qué clase de acciones realiza cuando siente que la presencia del vecino le es molesta.

Y la genialidad de lo psicópatas ante la violencia es suma cero. Así que lo mismo el 2026 es el último año en qué soñamos con un buen año.
0

