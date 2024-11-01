·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11376
clics
Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)
8272
clics
Marco Rubio usando unos zapatos enormes que Trump le mandó a pedir, adivinando su talla
8929
clics
GUÍA DE SUPERVIVENCIA: Cómo desengancharse de la máquina de EEUU sin volverse loco en el intento
5494
clics
Von Der Leyen quiere destruir la UE
5006
clics
La viñeta: Títeres
más votadas
341
España cesa a la embajadora en Tel Aviv y rebaja su representación diplomática en Israel
396
Meloni denuncia la "masacre de niñas en el sur de Irán" y exige que "se rindan cuentas"
391
Embargan a Ryanair un avión en Austria por no pagar una indemnización de 890 euros
410
Polémica en Canal Sur: crece la indignación por el fichaje de un exasesor de Juanma Moreno como presentador de informativos
395
El Tribunal de Cuentas da el primer paso para investigar los contratos del gobierno de Ayuso con Quirón y Ribera Salud
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
17
clics
Trump asegura que "casi no queda nada" que atacar en Irán y que la guerra acabará "pronto": "Cuando quiera, terminará"
El presidente agregó que la ofensiva lanzada el 28 de febrero contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel 'va viento en popa'. 'Vamos muy adelantados respecto al calendario previsto', aseveró.
|
etiquetas
:
trump
,
irán
6
1
0
K
77
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
77
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YeahYa
Si hay algún psicólogo por aquí, parece un proceso de traumático, y Trump aún se encuentra en la fase de negación.
Es como cuando Feijóo dijo que no era presidente porque no quería.
4
K
61
#5
cajadecartonmojada
#1
No te extrañe que le estén haciendo un Salazar porque nadie de su séquito se atreva a decirle nada.
0
K
12
#3
frankiegth
*
Él puede dejar de atacar a Irán cuando quiera, lo que ya ha anunciado Irán es que después de los dos últimos ataques por la espalda en su territorio es tarde para negociar nada y que no van a dejar de defenderse expulsándolos a ellos y a sus bases militares de toda la zona del Golfo Pérsico.
1
K
28
#8
makinavaja
¿Y alguien sabe cual es el calendario previsto? Me da que no lo sabe ni el ejército USA
1
K
28
#4
eltxoa
*
Se les terminó ya el bombardear escuelas y hospitales ¡?
1
K
25
#7
Butters
Irán ya ha dicho que la guerra acabará cuando a ellos les salga de los cojones. Que ya no creen en la palabra de Trump y netanYahoo y no se van a sentar a negociar
1
K
23
#2
wachington
De verdad, de verdad, ahora sí, la refinitiva, hoy casi hemos acabado, ya está.
Mañana más y mejor, porqué con Trump es posible.
0
K
11
#6
Apotropeo
¿Pronto?
¡¡¡ Anda Ya !!!
Tú pasas el Pronto que yo paso el paño.
0
K
9
#9
To_lo_loco
No sé si es Iran y/o Israel la que se siente amenazada por la presencia del otro.
Pero uno de los dos ya ha mostrado qué clase de acciones realiza cuando siente que la presencia del vecino le es molesta.
Y la genialidad de lo psicópatas ante la violencia es suma cero. Así que lo mismo el 2026 es el último año en qué soñamos con un buen año.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es como cuando Feijóo dijo que no era presidente porque no quería.
Mañana más y mejor, porqué con Trump es posible.
¡¡¡ Anda Ya !!!
Tú pasas el Pronto que yo paso el paño.
Pero uno de los dos ya ha mostrado qué clase de acciones realiza cuando siente que la presencia del vecino le es molesta.
Y la genialidad de lo psicópatas ante la violencia es suma cero. Así que lo mismo el 2026 es el último año en qué soñamos con un buen año.