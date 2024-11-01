edición general
13 meneos
53 clics
Un dron ataca depósitos de combustible en un puerto de Omán [EN]

Un dron ataca depósitos de combustible en un puerto de Omán [EN]  

Los drones han atacado tanques de combustible en el puerto de Salalah, en Omán, según informan los medios estatales, mientras Irán continúa atacando la infraestructura del Golfo en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes. Una fuente de seguridad informó que varios drones fueron derribados, mientras que otros impactaron tanques de combustible en el puerto de Salalah, informa la Agencia de Noticias de Omán, añadiendo que no se reportaron víctimas.

| etiquetas: oman , guerra de irán
11 2 0 K 236 actualidad
4 comentarios
11 2 0 K 236 actualidad
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Dónde las dan las oman :troll:


Ya cierro la puerta...
7 K 100
elgranpilaf #2 elgranpilaf
#1 Omá que mieo (voy detrás)
2 K 45
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 #2 atacaron en sha la la la o o o xD
1 K 31
Alfonso_Garcia_Vaquero_1 #4 Alfonso_Garcia_Vaquero_1
#1 les están dando una omanta de palos.
1 K 20

menéame