Un dron ataca depósitos de combustible en un puerto de Omán [EN]  

Los drones han atacado tanques de combustible en el puerto de Salalah, en Omán, según informan los medios estatales, mientras Irán continúa atacando la infraestructura del Golfo en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes. Una fuente de seguridad informó que varios drones fueron derribados, mientras que otros impactaron tanques de combustible en el puerto de Salalah, informa la Agencia de Noticias de Omán, añadiendo que no se reportaron víctimas.