Trump anunció que se procesará a personas por el fraude en las elecciones de 2020

En su discurso ante líderes internacionales, Trump aseguró que los responsables del robo electoral serán llevados ante la Justicia. “Pronto habrá quienes sean procesados por lo que hicieron. Probablemente sea una noticia de última hora, ¡pero debería serlo! Fueron unas elecciones amañadas”, expresó.
| etiquetas: fraude electoral , trump , 2020 , biden , eeuu
Me hace mucha gracia en parte la teorica estadounidense, que nos llaman en Europa blandos, a ellos les van a robar el país delante de sus narices y no van a hacer nada, pero luego los cobardes somos los demás.