Trump anunció que se procesará a personas por el fraude en las elecciones de 2020

En su discurso ante líderes internacionales, Trump aseguró que los responsables del robo electoral serán llevados ante la Justicia. “Pronto habrá quienes sean procesados por lo que hicieron. Probablemente sea una noticia de última hora, ¡pero debería serlo! Fueron unas elecciones amañadas”, expresó.

#1 concentrado
No hay ninguna prueba de tal fraude, pero demostrando la calidad de la democracia que gobierna piensa condenar a personas por un delito inventado.
#2 Verdaderofalso
#1 luego va e indulta a los asaltantes del capitolio
#4 Herumel
Menudo golpe de estado va a dar, y mira que lo va publicitando, ya tiene sobre el terreno (ICE) sus tropas en los estados estratégicos, no en los que hay más emigración.
Me hace mucha gracia en parte la teorica estadounidense, que nos llaman en Europa blandos, a ellos les van a robar el país delante de sus narices y no van a hacer nada, pero luego los cobardes somos los demás.
#3 Pointman
La típica cosa que te pones a comentar en un discurso en una reunión internacional con una audiencia a la que ni les va ni les viene...
