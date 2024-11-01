·
Trump anuncia que EE UU va a iniciar una toma «amistosa y controlada» de Cuba
El líder republicano asegura que La Habana le ha pedido «ayuda» y confirma que Marco Rubio lleva las negociaciones «al más alto nivel»
relacionadas
#1
YeahYa
1. Ni el cubano más extremista de derechas se creería que el castrismo pueda pedir ayuda a EEUU
2. Sus amenazas cada vez son menos amenazas y dan menos miedo. Al final parece que la realidad lo está deshinchando, y debe tener unas encuestas con previsiones mucho peores de las que imaginamos.
2
K
40
#2
Spirito
Con que le quite el bloqueo comercial es suficiente para que el Pueblo cubano se levante.
1
K
18
#3
Fj_Bs
#2
Para nada es asi , todo Cubano lo sabe , lo qiten o no Cuba nadie le presta , tiene una burocracia tan inteficiente
que lo complica todo
1
K
20
#4
Spirito
*
#3
España va a condonar 350 millones de euros a cambio de inversión de empresas españolas en Cuba. Y me parece extraordinario ese acuerdo.
Hay mil fórmulas para que el Pueblo cubano, al que tengo un respeto y cariño inmenso, pueda salir adelante.
Es inhumano que EEUU bloquee incluso medicamentos de primera necesidad. HdlgP.
Aprovecho para decir que toda ayuda que podamos aportar a Cuba es poco.
0
K
9
#5
johel
*
#3
El bloqueo de eeuu es basicamente lo que sostiene al regimen cuano actual, sin el bloqueo ningun pais le daria nada a cuba en forma de ayudas. Mira a su vecina haiti; apestada entre los apestados, el pais mas pobre de america, un estado fallido que lleva años sin gobierno, al que nadie le importa y que nunca es noticia.
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
