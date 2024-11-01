edición general
Trump anuncia que EE UU va a iniciar una toma «amistosa y controlada» de Cuba

El líder republicano asegura que La Habana le ha pedido «ayuda» y confirma que Marco Rubio lleva las negociaciones «al más alto nivel»

YeahYa #1 YeahYa
1. Ni el cubano más extremista de derechas se creería que el castrismo pueda pedir ayuda a EEUU
2. Sus amenazas cada vez son menos amenazas y dan menos miedo. Al final parece que la realidad lo está deshinchando, y debe tener unas encuestas con previsiones mucho peores de las que imaginamos.
Spirito #2 Spirito
Con que le quite el bloqueo comercial es suficiente para que el Pueblo cubano se levante.
Fj_Bs #3 Fj_Bs
#2 Para nada es asi , todo Cubano lo sabe , lo qiten o no Cuba nadie le presta , tiene una burocracia tan inteficiente
que lo complica todo
Spirito #4 Spirito *
#3 España va a condonar 350 millones de euros a cambio de inversión de empresas españolas en Cuba. Y me parece extraordinario ese acuerdo.

Hay mil fórmulas para que el Pueblo cubano, al que tengo un respeto y cariño inmenso, pueda salir adelante.

Es inhumano que EEUU bloquee incluso medicamentos de primera necesidad. HdlgP.

Aprovecho para decir que toda ayuda que podamos aportar a Cuba es poco.
johel #5 johel *
#3 El bloqueo de eeuu es basicamente lo que sostiene al regimen cuano actual, sin el bloqueo ningun pais le daria nada a cuba en forma de ayudas. Mira a su vecina haiti; apestada entre los apestados, el pais mas pobre de america, un estado fallido que lleva años sin gobierno, al que nadie le importa y que nunca es noticia.
