edición general
11 meneos
26 clics
Trump, ante la pregunta de hasta dónde está dispuesto a llegar para hacerse con Groenlandia: “Ya lo verán”

Trump, ante la pregunta de hasta dónde está dispuesto a llegar para hacerse con Groenlandia: “Ya lo verán”

El presidente de EEUU vuelve a sacudir el tablero global con amenazas antes de ir a Davos y el Pentágono estudia sacar a EEUU de grupos asesores de la OTAN

| etiquetas: trump , pregunta , dispuesto , hacerse , groenlandia
9 2 0 K 117 politica
17 comentarios
9 2 0 K 117 politica
#13 Cuchifrito
#10 Por supuesto, solo digo que hay que hacerlo siendo conscientes de que habrá que afrontar las consecuencias, si cuando nos venga la ostia reculamos sería el peor escenario.
1 K 18
Amperobonus #14 Amperobonus
#13

La hostia va a venir si o si. Solo veo plausible recular en el momento en que se rebajen las tensiones y se llegue a un pacto diplomatico. Pero en ningún caso volver a la dinámica actual de relaciones
0 K 8
#16 meneandotela
#13 olvídalo, aquí cada vez que haces un comentario como el tuyo te dicen que no lloriquees, que le lames el culo a los gringos, que eres un mierda, que le tienes miedo al matón...

Como si fuera mandar a tomar por culo a EEUU y ya está, así de simple.

Hay que hacer las cosas con cabeza y no dejarse amenazar, pero sobre todo con cabeza.
0 K 7
#11 Marisadoro
“va a pasar que va a ser muy bueno para todo el mundo"

¿Que palmen Bibi & Donald?
0 K 16
Amperobonus #2 Amperobonus *
Pues cada vez que se ponga farruco, pondria a la venta cierta cantidad de bonos norteamericanos :roll:
1 K 15
javibaz #4 javibaz
#2 cortar acceso, agua y luz a las bases estadounidenses también es una opción.
1 K 23
Amperobonus #12 Amperobonus
#4

Mira, otra opción es la prohibicion de salir de la base americana a los soldado.

Mas que bloqueo de bienes basicos, sería pasarles la factura y si no la pagan, ahí hablamos de cortar.

#6

Como hacen ellos: aranceles a nivel europeo a productos americanos, eliminar acuerdos bilaterales económicos, revocación de visados a turistas, etc.

Medidas que nos van a doler económicamente, pero repito como he dicho antes, ya nos estan agrediendo tanto económicamente como territorialmente. No podemos quedarnos de brazos cruzados
0 K 8
#15 unocualquierax
#2 #4 #12
Buenas ideas ! Algo hay que hacer : ponerle límites, plantarle cara, devolvérsela.
Así de entrada, un boicot a todos los productos de consumo yanquis; dejar de comprar desde Coca-Cola a Levis, desde Harley a Apple.
0 K 12
founds #17 founds
#15 usar más torrents, que Netflix y Amazon Prime son gringas, y compartir es bueno y sano
0 K 7
#5 Cuchifrito
#2 Lo dices como si estuviéramos en posición ventajosa para ir de chulos. Cualquier represalia que tomemos nos va a doler a nosotros también y bastante. Lo que no quita que sea lo que haya que hacer porque la inacción o la sumisión será aún peor.
2 K 27
ur_quan_master #7 ur_quan_master
#5 Eso es exactamente lo que quieren que creamos.

Y es mentira.
0 K 12
Amperobonus #10 Amperobonus
#5

No lo estamos, ahora bien, tampoco estamos en posicion de seguir como hasta ahora. ¿Que la bofetada nos va a doler? Por supuesto. Pero ahora también nos esta doliendo y no hacemos nada
0 K 8
Iori #6 Iori
#2 Súmale el bloqueo total a alguna empresa americana y tienes mi voto xD
0 K 7
#8 alhambre
#6 a las empresas de los que mantengan a trump en el poder. Esa gente habla en idioma dinero.
0 K 7
Iori #9 Iori
#8 Solo sacando Microsoft de nuestras empresas la hostia ya les manda un mensaje
0 K 7
Andreham #1 Andreham
Estaría gracioso que en Davos se hiciera una red wedding o directamente entrase la CIA y secuestrase a todos los presentes y se los llevase a USA por "obstrucción a los intereses nacionales".
0 K 8
Don_Pixote #3 Don_Pixote
os lo voy a decir en 48 horas!
0 K 8

menéame