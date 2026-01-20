·
11
meneos
26
clics
Trump, ante la pregunta de hasta dónde está dispuesto a llegar para hacerse con Groenlandia: "Ya lo verán"
El presidente de EEUU vuelve a sacudir el tablero global con amenazas antes de ir a Davos y el Pentágono estudia sacar a EEUU de grupos asesores de la OTAN
|
etiquetas
:
trump
,
pregunta
,
dispuesto
,
hacerse
,
groenlandia
9
2
0
K
117
politica
17 comentarios
#13
Cuchifrito
#10
Por supuesto, solo digo que hay que hacerlo siendo conscientes de que habrá que afrontar las consecuencias, si cuando nos venga la ostia reculamos sería el peor escenario.
1
K
18
#14
Amperobonus
#13
La hostia va a venir si o si. Solo veo plausible recular en el momento en que se rebajen las tensiones y se llegue a un pacto diplomatico. Pero en ningún caso volver a la dinámica actual de relaciones
0
K
8
#16
meneandotela
#13
olvídalo, aquí cada vez que haces un comentario como el tuyo te dicen que no lloriquees, que le lames el culo a los gringos, que eres un mierda, que le tienes miedo al matón...
Como si fuera mandar a tomar por culo a EEUU y ya está, así de simple.
Hay que hacer las cosas con cabeza y no dejarse amenazar, pero sobre todo con cabeza.
0
K
7
#11
Marisadoro
“va a pasar que va a ser muy bueno para todo el mundo"
¿Que palmen Bibi & Donald?
0
K
16
#2
Amperobonus
*
Pues cada vez que se ponga farruco, pondria a la venta cierta cantidad de bonos norteamericanos
1
K
15
#4
javibaz
#2
cortar acceso, agua y luz a las bases estadounidenses también es una opción.
1
K
23
#12
Amperobonus
#4
Mira, otra opción es la prohibicion de salir de la base americana a los soldado.
Mas que bloqueo de bienes basicos, sería pasarles la factura y si no la pagan, ahí hablamos de cortar.
#6
Como hacen ellos: aranceles a nivel europeo a productos americanos, eliminar acuerdos bilaterales económicos, revocación de visados a turistas, etc.
Medidas que nos van a doler económicamente, pero repito como he dicho antes, ya nos estan agrediendo tanto económicamente como territorialmente. No podemos quedarnos de brazos cruzados
0
K
8
#15
unocualquierax
#2
#4
#12
Buenas ideas ! Algo hay que hacer : ponerle límites, plantarle cara, devolvérsela.
Así de entrada, un boicot a todos los productos de consumo yanquis; dejar de comprar desde Coca-Cola a Levis, desde Harley a Apple.
0
K
12
#17
founds
#15
usar más torrents, que Netflix y Amazon Prime son gringas, y compartir es bueno y sano
0
K
7
#5
Cuchifrito
#2
Lo dices como si estuviéramos en posición ventajosa para ir de chulos. Cualquier represalia que tomemos nos va a doler a nosotros también y bastante. Lo que no quita que sea lo que haya que hacer porque la inacción o la sumisión será aún peor.
2
K
27
#7
ur_quan_master
#5
Eso es exactamente lo que quieren que creamos.
Y es mentira.
0
K
12
#10
Amperobonus
#5
No lo estamos, ahora bien, tampoco estamos en posicion de seguir como hasta ahora. ¿Que la bofetada nos va a doler? Por supuesto. Pero ahora también nos esta doliendo y no hacemos nada
0
K
8
#6
Iori
#2
Súmale el bloqueo total a alguna empresa americana y tienes mi voto
0
K
7
#8
alhambre
#6
a las empresas de los que mantengan a trump en el poder. Esa gente habla en idioma dinero.
0
K
7
#9
Iori
#8
Solo sacando Microsoft de nuestras empresas la hostia ya les manda un mensaje
0
K
7
#1
Andreham
Estaría gracioso que en Davos se hiciera una red wedding o directamente entrase la CIA y secuestrase a todos los presentes y se los llevase a USA por "obstrucción a los intereses nacionales".
0
K
8
#3
Don_Pixote
os lo voy a decir en 48 horas!
0
K
8
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
