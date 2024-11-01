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Trump afirma que enviará un "Ejército de Integridad Electoral" a cada estado para las elecciones de mitad de mandato (ENG)

Trump afirma que enviará un "Ejército de Integridad Electoral" a cada estado para las elecciones de mitad de mandato (ENG)

El presidente Donald Trump anunció el domingo que los republicanos planean desplegar un gran "Ejército de Integridad Electoral" en todos y cada uno de los estados para las elecciones de mitad de mandato de 2026, invocando sus afirmaciones desacreditadas de que Estados Unidos no tiene elecciones justas.

| etiquetas: trump , elecciones , integridad , democracia , mitad de mandato
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Andreham #2 Andreham
Comprendo. Entonces, en un país donde tienes que registrarte para decir a quién vas a votar (aunque luego puedas no hacerlo, guiño guiño); y en el que has hecho todo lo posible para que negros y mujeres no puedan votar; vas también a mandar a un ICE para asegurarte que "se vote bien".

:popcorn:
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themarquesito #4 themarquesito
Lo va a hacer aunque no tenga la competencia para ello. El funcionamiento electoral es competencia de los estados y los condados.
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HeilHynkel #11 HeilHynkel
#4

De hecho, si lo hace, es dar um golpe de estado con todas las letras.

Lo único que salva es que no puede abarcar tanto ... Aunque con ocupar los estados bisagra le sobra.
0 K 18
cax #10 cax *
Trump va a intentar dar otro golpe de estado en Estados Unidos.

El mismo caminito que Hitler lleva el nazi de mierda este.
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#7 concentrado
"Ejército de Integridad Electoral" del 2026 = Gestapo del 1936
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#1 PerritaPiloto
Solo falta que me entreguen ya troquelada la papeleta, por si voto mal.
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#5 Celsar
Va a mandar a un ejército para luchar contra la integridad electoral.
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XtrMnIO #8 XtrMnIO
Si, como el de 36 aquí en España.
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#6 laruladelnorte
Y luego las dictaduras son las otras. o_o
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mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Que gran pedagogo que es Trump. Con sus torpezas va a vacunar de aventuras fascistas a USA para los próxímos dos años.
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#9 j3j3j3j3
si el zanahorio esta tranquilo es que ya tiene los cabos atados y bien atados
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menéame