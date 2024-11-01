Trump afirma que enviará un "Ejército de Integridad Electoral" a cada estado para las elecciones de mitad de mandato (ENG)

El presidente Donald Trump anunció el domingo que los republicanos planean desplegar un gran "Ejército de Integridad Electoral" en todos y cada uno de los estados para las elecciones de mitad de mandato de 2026, invocando sus afirmaciones desacreditadas de que Estados Unidos no tiene elecciones justas.
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De hecho, si lo hace, es dar um golpe de estado con todas las letras.
Lo único que salva es que no puede abarcar tanto ... Aunque con ocupar los estados bisagra le sobra.
El mismo caminito que Hitler lleva el nazi de mierda este.