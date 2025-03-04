Trump advierte que él tiene la última palabra sobre el plan de paz de Zelensky; "no tiene nada hasta que yo lo apruebe"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este viernes que el plan de paz de 20 puntos negociado con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, para poner fin a la guerra de Rusia y Ucrania debe contar con su aprobación para salir adelante. "(Zelensky) No tiene nada hasta que yo lo apruebe. Así que veremos qué tiene", afirmó el líder estadounidense en una conversación exclusiva con el portal Politico.
| etiquetas: donald trump , zelensky , paz , plan , eeuu , ucrania , casa blanca
Si algun amable meneante nos lo explica...
Y por aquí, imbéciles tragando como si no hubiera un mañana..
Eso ya no es posible.
El Dombás y Crimea serán rusas. El resto de Ucrania pertenecerá a multinacionales USA.
Y la UE tirando a la basura cientos de miles de millones de Euros para que se los gasten comprándole armas al Tío Sam, y eso cuando no acaban en cuentas de paraísos fiscales.