edición general
10 meneos
10 clics
Trump advierte que él tiene la última palabra sobre el plan de paz de Zelensky; "no tiene nada hasta que yo lo apruebe"

Trump advierte que él tiene la última palabra sobre el plan de paz de Zelensky; "no tiene nada hasta que yo lo apruebe"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este viernes que el plan de paz de 20 puntos negociado con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, para poner fin a la guerra de Rusia y Ucrania debe contar con su aprobación para salir adelante. "(Zelensky) No tiene nada hasta que yo lo apruebe. Así que veremos qué tiene", afirmó el líder estadounidense en una conversación exclusiva con el portal Politico.

| etiquetas: donald trump , zelensky , paz , plan , eeuu , ucrania , casa blanca
8 2 0 K 117 actualidad
13 comentarios
8 2 0 K 117 actualidad
Comentarios destacados:    
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Con este tipo de declaraciones no me queda claro por qué los ciudadanos europeos gastamos cantidades ingentes de dinero en armas y ayuda para Ucrania.

Si algun amable meneante nos lo explica...
7 K 82
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#2 Porque nuestros gobiernos son unos lameculos de EEUU y hay que gastar , para que estén contentos los usanos.
0 K 20
#6 chavi
#2 A mi lo que no me queda claro es por qué cojones seguimos en la OTAN y no echamos al ejército de USA de Europa
2 K 31
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#6 lo mismo digo.
0 K 11
tul #13 tul
#2 porque los corruptos que gobiernan la ue se llevan su tajada de cada paquete de ayuda a los nazis ucranianos
0 K 13
antesdarle #1 antesdarle *
Este hijo de puta de lo que tiene que estar preocupado es de sus fiestas en cierta isla. Pedófilo fascista.
2 K 39
#5 chavi
Es acojonante. Ni careta se pone...

Y por aquí, imbéciles tragando como si no hubiera un mañana..
1 K 25
io1976 #3 io1976
Que si lo de apoyar con pasta gansa, inteligencia, armas, "mercenarios" a Zelensky era para no sé qué de la soberanía e independencia de Ucrania...
1 K 22
#7 chavi
#3 Ucrania es como Groenlandia. Un futuro puerto rico de EEUU
1 K 25
ummon #10 ummon
#7 Media ucrania para USA y la otra para Rusia de eso va desde el principio
0 K 12
#12 chavi
#10 Eso es obvio. Antes de la invasion podria existir una Ucrania independiente con un Dombás autónomo.
Eso ya no es posible.

El Dombás y Crimea serán rusas. El resto de Ucrania pertenecerá a multinacionales USA.
0 K 12
#9 Piscardo_Morao
Pues nada, ya sabemos que Zelensky le tiene que preguntar a Trump si se rinde mucho o solo un poquito.

Y la UE tirando a la basura cientos de miles de millones de Euros para que se los gasten comprándole armas al Tío Sam, y eso cuando no acaban en cuentas de paraísos fiscales.
0 K 9
#11 Tiranoc
#9 Esto afirmó Zelenski en X el 4/03/25 : <<My team and I stand ready to work under President Trump’s strong leadership to get a peace that lasts.>> por lo que se supone que es correcto que pueda hacer este tipo de declaraciones.
0 K 7

menéame