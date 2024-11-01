Trump advierte de que China se enfrentaría a «grandes problemas» si enviara armas a Irán (EN)

En declaraciones a los periodistas frente a la Casa Blanca, Trump adoptó un tono ambivalente respecto a la diplomacia con Irán y los riesgos para la seguridad regional, afirmando que a él «no le importa» si se llega a un acuerdo con Teherán, al tiempo que calificaba las conversaciones en curso de «negociaciones muy intensas».

Laro__ #1 Laro__ *
China: "Me vas a tirar, de los tres, del más largo".
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
¿Un problema tan grande que obligue China a , por ejemplo, vender bonos del Tesoro yanki.?
Anda risketo, mejor te callas no te la vayan a liar aún más.
pitercio #10 pitercio *
China sólo necesita decirle a Trump con 7 palabras, de cosas que no le va a vender si da por culo: samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio. Y se acaban también sus pepinos.
#8 santofimia84_6279effa6e9
Y EEUU si se las vende a Israel verdad? Pero el subnormal este se cree que todo gira alrededor de el y de EEUU.
Estamos tardando en cambiar la sardina de ascua.
orangutan #5 orangutan
Eso dijo  media
Priorat #2 Priorat
¿Cuales? EE.UU. está sentado en una mesa negociando con Irán, ¿no?

No creo que esté en una posición de fuerza con respecto a China.
ur_quan_master #9 ur_quan_master
Trump ahora amenaza a China después de incumplir en la misma semana un ultimátum y un alto el fuego.

EEUU está en la mierda.
ochoceros #3 ochoceros
A ver si tiene suerte y las armas se las envían directamente a él. A máxima velocidad, que desde lo de AliExpress han mejorado mucho su logística :troll:
#11 Cincocuatrotres
Claro! ellos pueden ayudar a Ucrania contra Rusia, pero los chinos a los que le va la vida en ello y saben que son los siguientes, no pueden ayudar a Iran, es como de Jaimito, de hecho no le estan haciendo ni puto caso a Trump.
salteado3 #13 salteado3
Me pregunto en qué momento EE.UU. se auto-erigió como juez que puede decidir lo que los países pueden o no comerciar entre ellos...
#4 Suleiman
Si cabeza tiene que ser lo más parecido al cerebro de Gollum....
#6 Sacapuntas
Si a Trump se le pregunta de cualquier cosa, Trump dispara con lo primero que se le ocurre y será un titular para alguien. Ya nadie le toma en serio.
#12 Tks4dTip
Es imposible saber cuándo habla en serio y cuando no.
