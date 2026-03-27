Un tribunal ruso prohíbe el documental ganador del Oscar y el BAFTA 'Mr Nobody Against Putin'

La prohibición del documental fue dictada el jueves por un tribunal de Cheliabinsk, después de que la Fiscalía afirmara que la cinta presenta a Rusia de forma negativa y promueve "extremismo y terrorismo", según AFP. Dirigida por David Borenstein y Pavel Talankin, la película sigue a Talankin, un profesor de escuela, en un centro escolar de Karavash, en la región de Cheliabinsk. Sus imágenes, grabadas en secreto durante dos años, muestran cómo el Gobierno de Putin intenta controlar la percepción pública de la guerra en curso en Ucrania.