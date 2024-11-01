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Una tregua que no es ni de papel

Una tregua que no es ni de papel

Tras el pacto a última hora que posponía el apocalipsis otro par de semanas, ayer tanto Irán como Estados Unidos se despertaron con dudas. Israel seguía bombardeando en Líbano; Irán estaba convencido que el alto el fuego incluía también ese frente, como había anunciado Pakistán. Israel insistió que ellos no habían aceptado nada en ese aspecto. Estados Unidos estaba bajo la impresión que el tráfico naval en Ormuz iba a reanudarse de inmediato. Irán señalaba una cláusula que incluía su supervisión de este (...)

| etiquetas: tregua , irán , estados unidos , trump , israel
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4 comentarios
15 2 0 K 327 actualidad
calde #2 calde
Lo de siempre, es Israel quien controla a EEUU.
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Apotropeo #3 Apotropeo
Que bonita esa foto de la miniatura. Un portaaviones y un montonazo de soldaditos vestiditos de blanco inmaculado.
Así que luego se rompen todas las lavanderías.
:troll:
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alfon_sico #1 alfon_sico
Vamos que nadie pactó nada, cada uno contó lo que quiso. Ni un grupo de WhatsApp tenían
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RanaPaca #4 RanaPaca
Me gustan mucho los artículos de Roger y su análisis de la situación, pero sí que es verdad que siempre evita criticar de alguna manera a Israel
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menéame