Un tratamiento con ultrasonido 'restaura' la mente de un paciente de alzhéimer en China

El neurólogo Sun Bomin afirma que los síntomas de alzhéimer de su madre mejoraron tras un procedimiento de ultrasonido focalizado de alta intensidad. Dos pacientes más mostraron una rápida mejoría con el mismo tratamiento.
| etiquetas: alzhéimer , ultrasonido , china
Así que sí, llegaría aquí.
Entiendo que le dan un meneo al cerebro suficiente para mover las placas de proteinas pero estas rápidamente se vuelven a depositar en las neuronas. y Juraría que ya estaba investigando el uso de ultrasonidos.
edito:
tras una búsqueda rápida efectivamente es una técnica conocida que aún se esta afinando.
en.wikipedia.org/wiki/Rockefeller_Neuroscience_Institute
con experimentos en otras universidades en Australia corea del sur etc etcetc .. no es algo nuevo