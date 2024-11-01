edición general
El cáncer puede proteger contra el Alzheimer - Esta proteína ayuda a explicar por qué (ING)

Durante décadas se observó que cáncer y Alzheimer rara vez coinciden. Un estudio reciente en Cell halló una posible explicación: tumores periféricos producen cistatina C, una proteína que cruza la barrera hematoencefálica y activa la microglía vía el receptor TREM2, favoreciendo la eliminación de placas amiloides. En ratones, esto redujo el daño cerebral y preservó la cognición. El hallazgo no implica que el cáncer proteja, pero abre nuevas vías terapéuticas para eliminar placas ya formadas. En español: bit.ly/4aanqNk

#1 Eukherio
La verdad es que puestos a elegir para mí gana el cáncer.
#2 diablos_maiq
Vaya un consuelo
#3 lectordigital
Pues a ver si se dan prisa y acaban con el
#4 pepel
O sea, que el alzheimer puede proteger del cáncer.
