El cáncer puede proteger contra el Alzheimer - Esta proteína ayuda a explicar por qué (ING)

Durante décadas se observó que cáncer y Alzheimer rara vez coinciden. Un estudio reciente en Cell halló una posible explicación: tumores periféricos producen cistatina C, una proteína que cruza la barrera hematoencefálica y activa la microglía vía el receptor TREM2, favoreciendo la eliminación de placas amiloides. En ratones, esto redujo el daño cerebral y preservó la cognición. El hallazgo no implica que el cáncer proteja, pero abre nuevas vías terapéuticas para eliminar placas ya formadas. En español: bit.ly/4aanqNk