Tras una jornada violenta que deja al menos 44 muertos en Gaza, Israel anuncia que reanuda el cese al fuego

Israel afirma que comenzó a aplicar nuevamente el cese al fuego, luego de llevar a cabo una oleada de ataques en Gaza este domingo en respuesta a lo que calificó como una "violación fragrante" del acuerdo por parte de Hamás. Hamás se desligó de los hechos que denunció Israel y acusó al país de "violar el acuerdo y fabricar pretextos para justificar sus crímenes". Añadió, sin embargo, que seguía comprometido con el cese al fuego. En un comunicado en la mañana del domingo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que "terroristas dispar

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Estos hacen los altos el fuego como el que dice que deja de fumar cada media hora.
Mikhail #6 Mikhail
#1 Es fácil alcanzar un alto el fuego. Isdahell lo ha conseguido ocho veces en los últimos cinco minutos... :ffu:
#3 laruladelnorte
Lo que viene siendo hacer un descanso para comer... :clap:
ingenierodepalillos #12 ingenierodepalillos
#11 Datos sacados de sus cojones en bata, fuente New Times Roman.
angelitoMagno #10 angelitoMagno
¿Y Hamás ha dicho algo? ¿Da por roto el alto el fuego o lo consideran vigente?
Javi_Pina #4 Javi_Pina
Una vez devueltos los reenes solo queda desarmar al maximo Hamás y seguir con el genocidio pero esta vez en "modo fácil"
Findeton #2 Findeton
"En un comunicado en la mañana del domingo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que "terroristas dispararon un misil antitanque y armas de fuego" contra sus tropas en la mañana del domingo en el área de Rafah, al sur de Gaza."

Habrá quien dude que eso ha ocurrido y se creerá absolutamente todo lo que digan los líderes de Hamás. Por otra parte es claro que Hamás todavía no ha entregado las armas.
Andreham #7 Andreham
#2 ¿Ahora son las armas? ¿No eran los rehenes? ¿Y los rehenes muertos?

Ni vergüenza. Vaya cara más dura.
#9 mstk
#2 ¿por que han de entregar las armas aquellos que luchan contra la ocupación de su país por una potencia extranjera?
Findeton #11 Findeton
#9 Porque han perdido y la mayoría de gazatíes quieren la paz. Porque Hamás está a día de hoy matando a más gazatíes que Israel (con limpiezas políticas etc).
yende #5 yende
Genocidio en diferido!
Javi_Pina #8 Javi_Pina
#5 intermitente en este caso. Los que viven allí lo viven en tiempo real.
