edición general
31 meneos
33 clics

Tras el ataque de EEUU a Venezuela, el Gobierno de España publica un equidistante "llamamiento a la desescalada y a la moderación"

En la madrugada de este viernes, Estados Unidos ha lanzado un ataque militar sobre varios objetivos en Venezuela, con el plan explícito de provocar un cambio de gobierno mediante un golpe de estado para así hacerse con el control de los recursos petrolíferos del país; las reservas más grandes del mundo en estos momentos.

| etiquetas: eeuu , usa , trump , venezuela , españa , maduro
25 6 1 K 236 politica
20 comentarios
25 6 1 K 236 politica
Comentarios destacados:        
mmlv #4 mmlv *
Seguro que si Rusia bombardeara Estonia y secuestrara a su presidente la reacción del gobierno sería un llamamiento a la "moderación"
6 K 98
Artillero #5 Artillero
#4 como os ponéis por una operación especial en Venezuela...:troll:
2 K 38
Barney_77 #18 Barney_77 *
#4 Todavía estoy esperando a Monedero explicando el por qué tardan tanto en publicar las actas.
0 K 14
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
El PSOE está vendido a EEUU e Israel por mucho que haga actos de cara a la galería, luego compra armas a Israel, no regula la vivienda como piden los fondos de inversión estadounidenses e israelíes jodiendo a trabajadores que no encuentran casa y las empresas no encuentran trabajadores por los precios de la vivienda. Vendepatrias, traidores
7 K 90
#10 Almirantecaraculo
#1 el PSOE y el PP son las dos cara de una misma moneda. El precio a pagar por la continuidad de la monarquía en una suerte de turismo adaptado al siglo XXI.
Asique ambos son vasayos de la OTAN, de entrada no, pero luego sí. Unos se ponen más dignos y los otros más dispuestos pero ambos harán lo que les digan.
2 K 29
Lamantua #3 Lamantua *
Que dice Pedro que reconoce a Guaidó como encargado presidente. :troll:
P. D. El negativo es porque es mentira, o porque es anal Red..? xD xD xD xD xD xD xD xD
4 K 65
#8 rafacabrera
E.E.U.U . Podría capturar a Sánchez y bombardear el escorial si le saliera de sus huevos naranjas, y ha quedado demostrado que no pasaría nada. El derecho internacional y la ONU es la mayor pantomima de los últimos 100 años.
5 K 61
Mauro_Nacho #13 Mauro_Nacho
#8 Está os en un momento internacional de gran inestabilidad, la potencia hegemónica EE.UU. está en pura decadencia ética y económica. Eso también va a inestabilizar internamente a EE.UU. La política en EE.UU. está muy polarizada y esto va herir el orgullo de muchos latinoamericanos, quitando los oportunistas.
0 K 11
#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
¿Y no han pedido las actas?
Que desilusión :roll:
4 K 44
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho
#2 Pedir las actas, son cuestiones internas de Venezuela, quien es Trump para dar un golpe de estado, para robar el petróleo, que orden internacional es este. El mismo país que suministra el armamento para el genocidio en Gaza lleva a cabo un golpe de estado en Venezuela.
13 K 144
Barney_77 #17 Barney_77
#6 El golpe de estado lo dió Maduro hace bien poco.
3 K 15
Barney_77 #16 Barney_77
#2 Donde este el equidistante de Monedero explicándonos por qué éramos fachas al pedir la actas de Maduro...
3 K 24
Battlestar #15 Battlestar
Lo mismo que Rusia ha llamado a la calma y ha pedido que no haya una escalada de la crisis.

Es que no hay ni un solo país decente? Que "crisis" ni que carajos? Es un ataque directo y fragante unilateral a la soberanía de otro país.

Y si Maduro es un dictador, que lo derroquen los Venezolanos y elijan a un líder libremente, no que desde otro país les sustituyan a un dictador local por otro local pero controlado desde fuera. Y ni si quiera lo detienen por dictador, si no por narcotraficante. (Bueno, eso es la excusa)
1 K 20
#20 guillersk
#15 muhahaha país decente


Si, tus amados huties :troll:
0 K 10
javierchiclana #7 javierchiclana *
Tendría que haber deseado el pronto restablecimiento de la democracia y de su presidente Edmundo González, elegido por aplastante mayoría, en el exilio: resultadosconvzla.com/
0 K 19
tul #11 tul
#7 pero no era guaydog?
3 K 21
#14 Suleiman
No se vayan a enfadar ...
0 K 13
Mauro_Nacho #9 Mauro_Nacho
Podemos estar a las puertas de un guerra civil, puede hacerse con Maduro, pero lo que van hacer es dividir más al país.
0 K 11
Expat_Guinea_Ecuatorial #12 Expat_Guinea_Ecuatorial
Vaya, el Chavismo no habia "perdido" unas elecciones presidenciales desde 1998, para un partido politico que lo hacia "bien" y siempre "ganaba" las elecciones y van los usanos a meterse por medio
0 K 11
#19 muerola
#12 mezclar a Chávez con Maduro dice mucho y poco bueno de ti
0 K 10

menéame