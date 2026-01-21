edición general
20 meneos
50 clics
Transportes asegura que casi todas las incidencias del AVE Madrid-Barcelona las traslada un solo maquinista que obliga a bajar la velocidad

Transportes asegura que casi todas las incidencias del AVE Madrid-Barcelona las traslada un solo maquinista que obliga a bajar la velocidad

Según fuentes de Transportes, el problema no es generalizado, no todos los maquinistas están reportando incidencias. En realidad, según estas fuentes, es un solo maquinista el que está haciendo que se active el protocolo, porque sus compañeros no detectan lo mismo que él al pasar por la misma vía. Según los datos que maneja Transportes, este mismo maquinista fue el que registró 21 de las 25 incidencias que se reportaron el martes y que obligaron a bajar a 160 kilómetros por hora.

| etiquetas: ministerio , trasportes , maquinista , ave , alta velocidad
16 4 0 K 110 actualidad
15 comentarios
16 4 0 K 110 actualidad
Lenari #5 Lenari
“Muchos maquinistas no están abriendo incidencias, pero están circulando a menor velocidad de la permitida”

Resumiendo: que salvo este hombre, el resto ya han tirado la toalla y ya ni se molestan en reportar la incidencia, simplemente van más despacio y listo.
3 K 33
capitan__nemo #11 capitan__nemo
Ojala existiesen unos dispositivos para medir y registrar las vibraciones.
3 K 32
pedrario #4 pedrario
>obligaron a bajar a 160 kilómetros por hora.

Me sigue resultando interesante saber más de estas actuaciones, ¿es algo rutinario?¿De verdad bajan la velocidad en estos tramos cada vez que se reportan incidencias o es algo más bien anecdótico que se están empezando a tomar en serio?

Lo de señalar a una persona me parece muy feo por cierto.
2 K 29
Lenari #7 Lenari
#4 Probablemente sea un protocolo para reducir siniestralidad mientras arreglan el problema.

En la práctica se aplica el protocolo, bajan la velocidad máxima unos días y no hacen nada... con lo que unos días después se vuelve a lo mismo. Y así una y otra vez hasta que al final dejan de pasar incidencias y simplemente van más despacio. Del propio artículo: “Muchos maquinistas no están abriendo incidencias, pero están circulando a menor velocidad de la permitida”.

Este hombre será el Pepito Grillo que no se cansa de pasar incidencias, en plan "si no haceis mantenimiento, al menos vais a hacer burocracia".
3 K 33
#1 eqas *
Y de ser asi, no tiene por qué ser falso o una exageración. Igual tiene una sensibilidad mayor para detectar problemas. Hay mecánicos que solo con oir tu coche, saben qué falla o qué va a fallar. Espero que no lo crucifiquen por exceso de celo.
2 K 25
este_no_es_eltraba #6 este_no_es_eltraba
Si tiene razón, cual es el problema?

Todos sabemos que muchos currelas no hablan por miedo. Vale mas tener el salario a fin de mes que exponerte y digan que no paras de quejarte.... aunque tengas razón.

aun así, hay decenas de videos, en diversos tramos, donde se que ve que los trenes van de bache en bache...
2 K 21
JuanCarVen #14 JuanCarVen
#6 Error si reporta una incidencia en un tramo, como la vía se supone que se revisa constantemente en horario nocturno se debería confirmar si la incidencia reportada tiene su origen en la infraestructura.
0 K 11
#9 poxemita
Pueden pasar dos cosas, que sea un tocapelotas o que sea prácticamente el único que se molesta en poner negro sobre blanco los problemas de la vía.

Es probable que nuestro posicionamiento político ponga al maquinista en una u otra categoría.
1 K 14
#3 Zamarro
Pues habrá que inverstigar el motivo.
1º. Porque solo 1 maquinista hace esos reportes.
2º. Porque el resto de maquinistas no hacen esos reportes.
3º. Poner a una serie de maquinistas nuevos durante unos meses a que detecten si esos reportes son replicables.
4º. solucionarlo lo antes posible si hay incidencias.
1 K 11
#13 Alves
#3 lo de los maquinistas nuevos no creo que sea solución. Hay muchisimos relatos de gente que lleva viajando toda su vida en ave que afirma que estos problemas no existian hace años. Un maquinista nuevo puede contar con que esas vibraciones y golpeteos son normales porque no conoce otra cosa.
0 K 6
Lamantua #2 Lamantua
Yo quiero un maquinista así de jefe.
0 K 9
u_70n1 #8 u_70n1
Pues tal como lo dicen... ¿la solución para no tener incidencias es prescindir del maquinista? Spain is diferent
Vaya con "Transportes"... parece que encima señalen como culpable a este maquinista.
0 K 9
#12 Nasser
Se llama sensibilidad anal, el culo en el asiento y sentir la vibración.
0 K 8
founds #10 founds
me fío mas de lo que diga un maquinista de trenes sobre trenes que de un político que ha estudiado derecho
0 K 7
#15 Borgiano
Lo País al rescate.
0 K 7

menéame