Transportes asegura que casi todas las incidencias del AVE Madrid-Barcelona las traslada un solo maquinista que obliga a bajar la velocidad

Según fuentes de Transportes, el problema no es generalizado, no todos los maquinistas están reportando incidencias. En realidad, según estas fuentes, es un solo maquinista el que está haciendo que se active el protocolo, porque sus compañeros no detectan lo mismo que él al pasar por la misma vía. Según los datos que maneja Transportes, este mismo maquinista fue el que registró 21 de las 25 incidencias que se reportaron el martes y que obligaron a bajar a 160 kilómetros por hora.
Resumiendo: que salvo este hombre, el resto ya han tirado la toalla y ya ni se molestan en reportar la incidencia, simplemente van más despacio y listo.
Me sigue resultando interesante saber más de estas actuaciones, ¿es algo rutinario?¿De verdad bajan la velocidad en estos tramos cada vez que se reportan incidencias o es algo más bien anecdótico que se están empezando a tomar en serio?
Lo de señalar a una persona me parece muy feo por cierto.
En la práctica se aplica el protocolo, bajan la velocidad máxima unos días y no hacen nada... con lo que unos días después se vuelve a lo mismo. Y así una y otra vez hasta que al final dejan de pasar incidencias y simplemente van más despacio. Del propio artículo: “Muchos maquinistas no están abriendo incidencias, pero están circulando a menor velocidad de la permitida”.
Este hombre será el Pepito Grillo que no se cansa de pasar incidencias, en plan "si no haceis mantenimiento, al menos vais a hacer burocracia".
Todos sabemos que muchos currelas no hablan por miedo. Vale mas tener el salario a fin de mes que exponerte y digan que no paras de quejarte.... aunque tengas razón.
aun así, hay decenas de videos, en diversos tramos, donde se que ve que los trenes van de bache en bache...
Es probable que nuestro posicionamiento político ponga al maquinista en una u otra categoría.
1º. Porque solo 1 maquinista hace esos reportes.
2º. Porque el resto de maquinistas no hacen esos reportes.
3º. Poner a una serie de maquinistas nuevos durante unos meses a que detecten si esos reportes son replicables.
4º. solucionarlo lo antes posible si hay incidencias.
Vaya con "Transportes"... parece que encima señalen como culpable a este maquinista.