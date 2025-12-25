Trabajo en una isla aislada de Escocia con salario de 30.000 euros y vivienda incluida  

Para quienes buscan combinar la naturaleza con un reto personal y una experiencia laboral exclusiva, surge una opción en el noroeste de Escocia que se presenta como una alternativa inusual. Durante un semestre, la entidad Scottish Wildlife Trust seleccionará a una persona para desempeñar el puesto de guardabosques en la isla Handa, un lugar apartado donde la vida moderna desaparece a varios kilómetros. El cargo ofrece un salario cercano a 30.000 euros y alojamiento sin coste, aunque exige adaptarse al aislamiento y a un modo de vida