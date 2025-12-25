edición general
Trabajo en una isla aislada de Escocia con salario de 30.000 euros y vivienda incluida  

Para quienes buscan combinar la naturaleza con un reto personal y una experiencia laboral exclusiva, surge una opción en el noroeste de Escocia que se presenta como una alternativa inusual. Durante un semestre, la entidad Scottish Wildlife Trust seleccionará a una persona para desempeñar el puesto de guardabosques en la isla Handa, un lugar apartado donde la vida moderna desaparece a varios kilómetros. El cargo ofrece un salario cercano a 30.000 euros y alojamiento sin coste, aunque exige adaptarse al aislamiento y a un modo de vida

#6
#5 Si llevan gaita solamente
#1
El contrato, que abarca desde marzo hasta septiembre, implica residir en Handa, una isla de alrededor de 3,09 kilómetros cuadrados accesible únicamente por ferry desde el puerto próximo a Scourie. La falta de infraestructuras como comercios o carreteras obliga a planificar desplazamientos semanales al continente para comprar provisiones, lavar ropa y abastecerse de gas para cocina y calefacción. Las condiciones climáticas, frecuentemente variables, pueden dejar a los residentes aislados durante varios días, haciendo fundamental la autonomía y la planificación para el día a día.
tul #5 tul
#1 y si se acercan los escoceses puedes dispararles para defenderte?
arturios #4 arturios
Siendo un sueldo escocés es un poquito escaso, estará bien para escritores fracasados en busca de inspiración y esa gente que odia a los humanos y la sociedad.
Spirito #2 Spirito
Pues mira, yo me iría encantado.
Olepoint #3 Olepoint
LO único por lo que no voy a dicha oferta es porque es solo de 6 meses, si me la dan por 10 años firmo con un bolígrafo sujeto en el culo si hace falta.
