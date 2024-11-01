edición general
Una trabajadora pamplonesa es despedida mientras estaba de baja tras ser operada de cáncer de mama y ahora deberán pagarle 30.000 euros o readmitirla

El TSJ de Navarra declara nulo el despido de una trabajadora con cáncer y ordena su readmisión y el pago de salarios

cosmonauta #2 cosmonauta *
hay algo de comentario en ese delirio
emmett_brown #10 emmett_brown
#2 Otro bloqueado, I presume.
Pertinax #7 Pertinax
#5 Entonces descubres quiénes gobiernan la Comunidad Foral de Navarra y España entera, y se te pasa.
emmett_brown #14 emmett_brown
Es horrible lo que está sucediendo en Navarra. Teníamos reservado un AirBnb en Pamplona para el puente de la Constitución, pero al ver esta noticia lo hemos cambiado y nos iremos a Valencia.
NPCMeneaMePersigue #15 NPCMeneaMePersigue
Mirad que bueno que soy que se amontonan detrás de mi a tirarme, ni Messi tiene semejante marcaje
Pertinax #6 Pertinax
No te persigo. Solo he preguntado, y no has contestado.
#12 JandePorer *
#6 ¿No es acaso meneame.net/user/NPCMeneaMePersigue aquel usuario que se quejaba de haber sido doxeado cuando resulta que era él mismo quién había hecho públicos detalles de su vida privada en las redes?
Pertinax #13 Pertinax
#12 sep.
emmett_brown #16 emmett_brown
#12 Sí, todo un ninja de las redes.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
El PP baja impuestos a los ricos, 500 millones en Baleares, parecido en Valencia, Andalucía, luego no hacen mamografías y mueres

Quitan emergencias y mueres

La mayor banda criminal de este país.

Se resuelve tirando mierda como consumidores en redes sociales de sus negocios, hospitales privados? pues fuiste y una mierda de servicio no te atendieron y casi mueres. No apelando a la ética sino al consumo
Pertinax #3 Pertinax *
#1 ¿Qué tiene que ver el PP en este tema? Por saber.
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 Pues que eres parte de ellos y los defiendes por eso me persigues
Pertinax #8 Pertinax
#4 No te persigo. Tan solo te he hecho una pregunta que no has contestado.
sotillo #5 sotillo
#3 Todo
emmett_brown #9 emmett_brown *
#3 No tiene nada que ver el primer comentario con el contenido de la noticia, un comportamiento reiterado que roza el microblogging.

El tema de la semana es el cribado del cáncer de mama? Pues busco cualquier noticia sobre cribado/cáncer/mama, la meneo y suelto la parrafada precocinada hablando de mi libro en el primer comentario.
Pertinax #11 Pertinax
#9 ¡No le persigas, holocáustico genocida!
