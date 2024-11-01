edición general
Un trabajador necesitaría más de 58 años de salario para poder comprar un piso de 60 metros en Madrid

Un trabajador necesitaría más de 58 años de salario para poder comprar un piso de 60 metros en Madrid

Dedicando para ello más del 30% del mismo, el umbral de esfuerzo recomendado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
No sé si es lo mismo porque una habla de camareros y otra de trabajadores en general, pero apostaría a que sí:
www.meneame.net/story/camareros-necesitan-salario-58-anos-comprar-vivi
Ovlak #11 Ovlak
#4 Pues sí, hacen referencia al mismo informe. Pero diría que el titular de la otra es erróneo porque el informe de UGT se basa en el salario medio de todos los trabajadores. No sé por qué Infobae lo limita a los camareros. Sólo se me ocurre la oscura intención de limitar el impacto en los lectores tratando de dar a entender que no les afecta.
JackNorte #2 JackNorte *
Eso es mentira , mira el novio de Ayuso xD uno no , uno y el atico para su disfrute. Y con un contratillo de nada.
El articulo igual quiere decir un salario legal y sin ser un delincuente perteneciente a una organizacion criminal sin contactos directos con la maxima dirigente de la comunidad :-)
En Madrid la tierra de la libertad para los delincuentes, la gente normal tiene que competir con ellos por los pisos.
rogerius #6 rogerius *
#2 Ya lo especifica el titular, un trabajador.

Lo que tiene Ayuso en su cama es otra cosa. (Hasta aquí puedo leer). :-|
Lyovin81 #7 Lyovin81 *
#6 Bueno, eso también es un trabajo. La IDA podrá tener su punto para según qué público, pero siendo como es una psicópata declarada, meterse en la cama con semejante espécimen debería considerarse actividad de riesgo y conllevar el cobro de un complemento específico especial por peligrosidad y toxicidad.
rogerius #10 rogerius *
#7 Si te acoges al concepto que hace la Física de trabajo, vale. :troll: Pero no hay por qué gratificar los palos a gusto.
Solinvictus #8 Solinvictus
#6 algo sin estomago seguro.
OCLuis #9 OCLuis *
Todos tienen la oportunidad de buscarse un churri que te monte un piso de lujo. Que le pregunten a Ayuso.
reivaj01 #5 reivaj01
No os preocupéis, si es necesario se vuelve a retrasar la edad de jubilación.
strike5000 #13 strike5000
¿En qué parte de Madrid querrían vivir concretamente? Porque los precios varían mucho. Según Chatgpt, puedes tener un piso de 60m2 por la mitad de ese precio. Lo que no podemos es vivir todos en las zonas exclusivas o céntricas.

"Pregunta:

Cuál es el precio medio del metro cuadrado para la vivienda en Madrid capital

Respuesta:

El precio medio del metro cuadrado para la vivienda en Madrid capital ha experimentado variaciones en los últimos años, especialmente

#14 encurtido
#13 Por las cifras, diría que no han salido de la M30, un piso de 60m puede costar 384k en el centro pero hablan de región y comunidad en el artículo cuando en cualquier Móstoles, Valdemoro o Fuenlabrada un piso de 100m y 3 habitaciones se puede encontrar por 250k.

Que es cierto que Madrid será la región de España con mayor relación vivienda/salario. Pero los números no hay por dónde cogerlos.
#3 tromperri
Madrid, tierra de oportunidades.
Seguid hacinandoos todos como chinches en las grandes ciudades…
#12 Hoypuedeserungrandia
Pero en Madrid te puedes tomas unas cañas sin encontrarte con tu exnovia y eso hay que valorarlo en lo que vale. Madrid tierra de libertad. JAJAJAJAJA
#1 Zerjillo
Una razón más para no querer vivir en ese pozo.
