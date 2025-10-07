Los camareros necesitan el salario de 58 años para comprar una vivienda en Madrid

El acceso a una vivienda en la Comunidad de Madrid se ha convertido en una meta inalcanzable para los trabajadores de hostelería, que deben destinar el 40% de su salario neto durante 58 años para pagar la hipoteca de un piso de 60 metros cuadrados, según recoge un informe presentado por la UGT. “Si no se garantiza una vivienda y salarios dignos, estamos hipotecando el futuro de una generación entera”. Más del 80% de los menores de 30 años en Madrid no logra independizarse. “Tener empleo ya no garantiza el acceso a una vivienda”.
| etiquetas: comunidad de madrid , vivienda , hostelería , salarios
quitar impuestos a primera vivienda, evitar la compra de no-residentes, por Dios, construir VPO, quitar burocracia ABSURDA para la construcción y derogar las NEFASTAS leyes de vivienda de estos años, facilitar la expedición de visados a inmigrantes cualificados para la construcción ...... con eso, pasaríamos a tiempos mucho mejores con la vivienda (tanto en alquiler como en compra)
www.meneame.net/story/jordi-cruz-no-entiende-cambio-horario-laboral-ho