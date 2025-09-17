edición general
24 meneos
71 clics
Jordi Cruz no entiende el cambio de horario laboral en la hostelería: “Antes éramos espartanos, ahora sólo hacemos ocho horas”

Jordi Cruz no entiende el cambio de horario laboral en la hostelería: “Antes éramos espartanos, ahora sólo hacemos ocho horas”

“Cuando tú intentas hacerlo muy bien, que tu restaurante funcione muy bien, y el personal no te rema porque piensa diferente, porque su forma de pensar ya ha cambiado, ya no está alineada contigo, piensa distinto…” “Hay un cambio generacional, donde en cinco años ha cambiado totalmente la forma de pensar en nuestro oficio. Hemos pasado de ser espartanos, de meterle 14 horas, de verlo como algo bonito y sacrificado. Hemos pasado de eso a buscar un equilibrio, a hacer sólo 8 horas, a entenderlo de una forma totalmente distinta”.

| etiquetas: jordi cruz , horarios , hosteleria , restaurantes , 8 horas
20 4 3 K 226 actualidad
31 comentarios
20 4 3 K 226 actualidad
Comentarios destacados:        
Iori #1 Iori
Me deslomaré 80 horas semanales en mi negocio, no en el tuyo. Panoli.
20 K 175
#3 tromperri *
Yo os lo traduzco: Antes éramos explotadores, ahora tenemos que cumplir la ley.
Y Jordi, créeme, nunca has sido un espartano, a lo sumo y visto lo que te he visto en la tele lo que siempre has sido es idiota.
15 K 127
GeneWilder #14 GeneWilder
#3 Y algo psicópata.
0 K 9
#24 daniMate
#3 prueba ade que vivimos en una dictadura donde ya no tienes libertad de explotar y abusar de los que necesitan trabajo

Estás cosas son las que trae el comunismo.
0 K 10
Veo #27 Veo
#3 Está es la CEOE que tenemos en España.


Y cabe recordar que PP, Junts y Vox votaron en contra de la reducción de jornada y el control telemático de la jornada.
0 K 7
#28 tromperri
#27 cabe recordar también que si pueden votar en contra es porque hay millones de trabajadores que creen que esos van a defender sus intereses.
0 K 9
#4 capitan.meneito
Jodete y paga.
4 K 53
#10 lestat
Antes eran explotadores,
ahora son explotadores que disimulan un poco.
Este sector, entero, es para tirarlo a la basura.
3 K 38
#12 Suleiman
Conozco unos cuantos restaurantes que hacen los horarios legales, con sus descansos y se ganan bien la vida.
2 K 33
frg #19 frg
#12 Yo también, pero tienen mucha competencia que no.
0 K 12
volandero #21 volandero
Ni un euro más de la televisión pública para este explotador de mierda.
3 K 29
Imag0 #15 Imag0
El bocazas este no ha hecho 8 horas ni en el sillón
1 K 27
frg #18 frg
#15 Igual las ha hecho, en su negocio, aunque parezca esa "meritocracia" que no es.
0 K 12
#6 Tailgunner *
Jordaco, tan fàcil como esto: iguala el salario de tus empleados al tuyo y te van a currar 16 horas diarias si quieres.... que hablar desde tu posicioʻn es muy coʻmodo...
2 K 22
#23 MPPC
#6 Si busca alguien que trabaje tanto como él, que busque un socio y se reparta beneficios al 50%. Pero no, busca esclavos para quedarse con todo y pagar una miseria.
4 K 41
arturios #13 arturios
Lo meneo para que se vea la bajeza moral del empresaurio hostielero hispanico.
1 K 21
#20 PerritaPiloto
Jordi, los varones espartanos podían dedicarse por entero a la guerra y a hacer cosas de hombres porque tocaban a siete esclavos iliotas por espartano. Mientras los hombres, o los chef famosos, se pasan el día acuartelados o en la guerra, las mujeres, con un monton de esclavos, gestionaban esparta.

Y tú, desde tu posición de espartano, lloras porque tus iliotas no quieren trabajar como esclavos y se van.

La jornada de 40h laborales se conquistó en 1019. Lo que pasa que en algunas profesiones se ha hecho la vista gorda más tiempo. Entre que vas cien años tarde en derechos laborales y que idealozas a un pueblo de la edad antigua sin conocerlo eres un poco anacrónico y estás algo obsoleto.
2 K 20
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Au!au!au!
0 K 20
skaworld #9 skaworld
#2
Daxos: "Hemos oído que tu chiringuito tien 2x1 en sangria y se dirige al guiri y deseábamos unir nuestras fuerzas."
Leónidas: "Si buscáis carroña, sois bienvenidos."
Daxos: "¿Piensas enfrentarte a los ingleses con sólo un puñado de empleados? Me equivoque al pensar que el compromiso de Jordi se equipararía al nuestro"
Leónidas: "¿Y no es así? Tú, ¿cuál es tu oficio?"
Guerrero: "Soy camarero, señor."
Leónidas: "Y tú, Arcadio, ¿cuál es tu…   » ver todo el comentario
2 K 31
cd_autoreverse #11 cd_autoreverse *
¡Sí, bwana Jordi!
0 K 15
XtrMnIO #22 XtrMnIO
Fácil: paga las horas extras, no hacerlo es delito.
0 K 13
frg #16 frg
Jordi Cruz, el malo, es imbécil, aparte de tener alma de explotador.
0 K 12
Malinke #31 Malinke
Y en la construcción, hasta que nos dimos cuenta que los espartanos sólo éramos los currantes con sueldos rácanos.
No leí el envío y no sé en qué contexto lo dijo, pero que en un país siga gente alardeando de la explotación laboral, no habla bien de ese país.
0 K 11
#5 ombresaco
Es distinto. Ok. ¿Y es mejor o peor?
Y si no entiende el cambio de paradigma en 5 años, pues igual se está quedando obsoleto
0 K 11
#17 JanSolo
Sería más "bonito y sacrifcado" que donase el 100% de lo que gana a una ong y viviese el resto de su vida comiendo un plato de borrajas.
0 K 11
andran #30 andran
Hemos pasado de cobrar 3 euros por una hamburguesa a clavarte 18 euros por lo mismo pero con un nombre más fashion.
0 K 10
Apotropeo #26 Apotropeo
" el personal no te rema "

Todos vamos en el mismo barco.
Debemos remar desde el capitán hasta el grumete.
Las ratas son las primeras en abandonar el barco......

Cualquiera de estas frases ya delatan la calidad del empresario.
0 K 8
Olepoint #25 Olepoint
Otro imbécil que no entiende que se paga con el tiempo que necesitas para ganar una cantidad de dinero, no con esa cantidad de dinero.

Cuando te compras un coche y pagas 30.000€ no pagas 30.000€, pagas con el tiempo que has necesitado para ganar dicho dinero. Pepe Mújica.
0 K 7
#29 RideTheStorm
Por lo que veo me registré en 2012 pero nunca he comentado... la verdad es que me da pereza logarme.

Pero Jordi lo merece, es que me cae gordo... y mira que al principio en MC me caía bien... pero esos humos tan elevados que se gasta siempre... meeeh

El tema es que lo que necesita son socios que quieran agachar el lomo como él, no asalariados. Por suerte la mentalidad de la gente está cambiando y se valora más el tiempo propio que cederlo por cacahuetes. Se reivindican más nuestros derechos. Lo veo como ejemplo canon de empresario modelo de Españistán.
0 K 6

menéame