Jordi Cruz no entiende el cambio de horario laboral en la hostelería: “Antes éramos espartanos, ahora sólo hacemos ocho horas”

“Cuando tú intentas hacerlo muy bien, que tu restaurante funcione muy bien, y el personal no te rema porque piensa diferente, porque su forma de pensar ya ha cambiado, ya no está alineada contigo, piensa distinto…” “Hay un cambio generacional, donde en cinco años ha cambiado totalmente la forma de pensar en nuestro oficio. Hemos pasado de ser espartanos, de meterle 14 horas, de verlo como algo bonito y sacrificado. Hemos pasado de eso a buscar un equilibrio, a hacer sólo 8 horas, a entenderlo de una forma totalmente distinta”.
Y Jordi, créeme, nunca has sido un espartano, a lo sumo y visto lo que te he visto en la tele lo que siempre has sido es idiota.
Estás cosas son las que trae el comunismo.
Y cabe recordar que PP, Junts y Vox votaron en contra de la reducción de jornada y el control telemático de la jornada.
ahora son explotadores que disimulan un poco.
Este sector, entero, es para tirarlo a la basura.
Y tú, desde tu posición de espartano, lloras porque tus iliotas no quieren trabajar como esclavos y se van.
La jornada de 40h laborales se conquistó en 1019. Lo que pasa que en algunas profesiones se ha hecho la vista gorda más tiempo. Entre que vas cien años tarde en derechos laborales y que idealozas a un pueblo de la edad antigua sin conocerlo eres un poco anacrónico y estás algo obsoleto.
Daxos: "Hemos oído que tu chiringuito tien 2x1 en sangria y se dirige al guiri y deseábamos unir nuestras fuerzas."
Leónidas: "Si buscáis carroña, sois bienvenidos."
Daxos: "¿Piensas enfrentarte a los ingleses con sólo un puñado de empleados? Me equivoque al pensar que el compromiso de Jordi se equipararía al nuestro"
Leónidas: "¿Y no es así? Tú, ¿cuál es tu oficio?"
Guerrero: "Soy camarero, señor."
Leónidas: "Y tú, Arcadio, ¿cuál es tu… » ver todo el comentario
www.meneame.net/story/denuncian-ante-inspeccion-trabajo-restaurante-jo
No leí el envío y no sé en qué contexto lo dijo, pero que en un país siga gente alardeando de la explotación laboral, no habla bien de ese país.
Y si no entiende el cambio de paradigma en 5 años, pues igual se está quedando obsoleto
Todos vamos en el mismo barco.
Debemos remar desde el capitán hasta el grumete.
Las ratas son las primeras en abandonar el barco......
Cualquiera de estas frases ya delatan la calidad del empresario.
Cuando te compras un coche y pagas 30.000€ no pagas 30.000€, pagas con el tiempo que has necesitado para ganar dicho dinero. Pepe Mújica.
Pero Jordi lo merece, es que me cae gordo... y mira que al principio en MC me caía bien... pero esos humos tan elevados que se gasta siempre... meeeh
El tema es que lo que necesita son socios que quieran agachar el lomo como él, no asalariados. Por suerte la mentalidad de la gente está cambiando y se valora más el tiempo propio que cederlo por cacahuetes. Se reivindican más nuestros derechos. Lo veo como ejemplo canon de empresario modelo de Españistán.