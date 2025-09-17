Jordi Cruz no entiende el cambio de horario laboral en la hostelería: “Antes éramos espartanos, ahora sólo hacemos ocho horas”

“Cuando tú intentas hacerlo muy bien, que tu restaurante funcione muy bien, y el personal no te rema porque piensa diferente, porque su forma de pensar ya ha cambiado, ya no está alineada contigo, piensa distinto…” “Hay un cambio generacional, donde en cinco años ha cambiado totalmente la forma de pensar en nuestro oficio. Hemos pasado de ser espartanos, de meterle 14 horas, de verlo como algo bonito y sacrificado. Hemos pasado de eso a buscar un equilibrio, a hacer sólo 8 horas, a entenderlo de una forma totalmente distinta”.