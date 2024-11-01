Toyota afirma que Trump presume de un acuerdo que no firmó [ENG]

edición general
Toyota ha negado la afirmación del presidente Trump de que la compañía prometió invertir 10 mil millones de dólares en Estados Unidos. Trump se jactó de la cifra de 10 mil millones al menos dos veces durante su viaje a Asia esta semana, al visitar una base naval estadounidense en Yokosuka, Japón, y al reunirse el martes con la recién nombrada primera ministra de derecha del país, Sanae Takaichi. «Ayer estuve con el señor Toyoda en Japón, y él acaba de anunciar que va a gastar, eh, que van a gastar 10 mil millones de dólares».

xyria #5 xyria
Parece, según el artículo, que en la primera legislatura de Trump si que hubo un acuerdo, al menos verbal, de invertir 10.000 millones de dólares en EE.UU., pero que nunca se materializó. El zanahorio está gagá, y es probable que se haya confundido.
#1 Grahml
Algunos dirán que estos desvaríos son por el "jet-lag".

Sí, claro.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
Trump próximo nobel de economía. xD
Gry #3 Gry
Más les hubiera valido estarse callados, ahora Trump les va a obligar a firmarlo. :hug:
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Trump no necesita firmar algo.

Lo de firmar son "convenciones", y eso no va con él. Firme o no firme, hará lo que le de la gana en cada momento.
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#2 Fake It until you make it
