Toyota afirma que Trump presume de un acuerdo que no firmó [ENG]

Toyota ha negado la afirmación del presidente Trump de que la compañía prometió invertir 10 mil millones de dólares en Estados Unidos. Trump se jactó de la cifra de 10 mil millones al menos dos veces durante su viaje a Asia esta semana, al visitar una base naval estadounidense en Yokosuka, Japón, y al reunirse el martes con la recién nombrada primera ministra de derecha del país, Sanae Takaichi. «Ayer estuve con el señor Toyoda en Japón, y él acaba de anunciar que va a gastar, eh, que van a gastar 10 mil millones de dólares».