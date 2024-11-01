Francesca Albanese menciona a más de 60 estados cómplices del genocidio en Gaza (inglés)

Sus conclusiones sitúan a EEUU en el centro de la economía de guerra de Israel, ya que representa dos tercios de sus importaciones de armas y le proporciona cobertura diplomática a través de siete vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU. El informe cita a Alemania, Gran Bretaña y otras potencias europeas por continuar con las transferencias de armas «incluso cuando se acumulaban las pruebas de genocidio», y condenaba a la UE por sancionar a Rusia por la guerra en Ucrania mientras seguía siendo el principal socio comercial de Israel.