Francesca Albanese menciona a más de 60 estados cómplices del genocidio en Gaza (inglés)

Sus conclusiones sitúan a EEUU en el centro de la economía de guerra de Israel, ya que representa dos tercios de sus importaciones de armas y le proporciona cobertura diplomática a través de siete vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU. El informe cita a Alemania, Gran Bretaña y otras potencias europeas por continuar con las transferencias de armas «incluso cuando se acumulaban las pruebas de genocidio», y condenaba a la UE por sancionar a Rusia por la guerra en Ucrania mientras seguía siendo el principal socio comercial de Israel.
| etiquetas: francesca albanese , genocidio de gaza , estados cómplices
44. In addition, thousands of citizens from the United States, Russia, France, Ukraine and the United Kingdom, among others, have served in the Israeli military since October 2023. Few have been investigated, and none prosecuted for crimes in Gaza.
También España en el punto 39 como uno de los países con más envío de componentes de armas y sus partes.
39. Other States have supplied parts, components and weapons to Israel through an opaque…