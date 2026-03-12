¿Por qué 'Torrente presidente' será la película más vista del año?

Expertos valoran el legado del personaje creado por Santiago Segura, cuya sexta entrega llega en un momento de auge de la extrema derecha. Doce años después de Torrente 5: Operación Eurovegas, el impresentable personaje creado e interpretado por Santiago Segura regresa mañana a las salas en una sexta entrega rodeada de misterio y máxima expectación. A diferencia de las anteriores, el actor y director ha optado por no promocionar la película ni proyectarla antes a la prensa especializada -el pase oficial será el lunes 16