¿Por qué 'Torrente presidente' será la película más vista del año?

Expertos valoran el legado del personaje creado por Santiago Segura, cuya sexta entrega llega en un momento de auge de la extrema derecha. Doce años después de Torrente 5: Operación Eurovegas, el impresentable personaje creado e interpretado por Santiago Segura regresa mañana a las salas en una sexta entrega rodeada de misterio y máxima expectación. A diferencia de las anteriores, el actor y director ha optado por no promocionar la película ni proyectarla antes a la prensa especializada -el pase oficial será el lunes 16

mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
Yo no.

No me quiero spoilear la próxima legislatura.
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#4 es gracioso pq es verdad...



:wall:
mund4y4 #3 mund4y4
Diría que para mucha gente no es ningún impresentable.
josde #11 josde
#8 Graciosas ver a un pobre Tony Leblanc casi agónico y aun guarro, bueno mas bien un cerdo de hijo.
josde #6 josde
No me han gustado las que empece a ver, me parece un guarro y un sinvergüenza el Torrente,ninguna la he terminado de ver en la Tele, en el cine no pago por ver ese bodrio.
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#6 es una crítica...

A ver, no son peliculones. Pero al menos las dos primeras son graciosas. Las demás no se.
oceanon3d #2 oceanon3d *
Porque hay muchos para los que el buen gusto y la inteligencia están sobrevalorados.
Kantinero #10 Kantinero
Porque es la sociedad de mierda en que se ha convertido España, y el inutil de Segura ha encontrado una mierda de filón que le asegura el bienestar de su familia durante un par de generaciones.
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro
la película más vista del año
xD xD xD
Malinke #9 Malinke
Porque todo el mundo sabe que existe.
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
1) hype
2) las demás españolas son una mierda
3)los niñatos de vox no entienden que es una coña y no un documental.
menéame