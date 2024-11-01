Top 10: Los mejores aviones de combate con despegue vertical

Las pistas de aterrizaje son lugares indeseables para los aviones militares, ya que allí pueden ser vulnerables. La cubierta de un portaaviones es difícil de aterrizar. Así pues, no es de extrañar que los diseñadores hayan hecho grandes esfuerzos para intentar fabricar aviones de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) capaces de operar como helicópteros. Pero crearlos es excepcionalmente difícil. De hecho, solo tres de ellos han llegado a operar.