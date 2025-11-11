La inteligencia militar de Ucrania con el apoyo de los servicios especiales británicos ha desarrollado una operación para secuestrar un MiG-31 con misil Khinzal. Los hechos bien conocidos siguen siendo los siguientes: se suponía que el avión se enviaría a la mayor base aérea de la OTAN en el sudeste de Europa en la ciudad rumana de Constanta. Allí, el MiG-31 debía derribar a las fuerzas de defensa aérea de la alianza con más acusaciones contra Moscú y la posterior escalada del conflicto. En general, se suponía que iba a atraer a la OTAN a..