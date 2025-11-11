edición general
4 meneos
41 clics

«Tomemos una cerveza en Múnich». Cómo Ucrania intentó reclutar a pilotos rusos (ruso)

La inteligencia militar de Ucrania con el apoyo de los servicios especiales británicos ha desarrollado una operación para secuestrar un MiG-31 con misil Khinzal. Los hechos bien conocidos siguen siendo los siguientes: se suponía que el avión se enviaría a la mayor base aérea de la OTAN en el sudeste de Europa en la ciudad rumana de Constanta. Allí, el MiG-31 debía derribar a las fuerzas de defensa aérea de la alianza con más acusaciones contra Moscú y la posterior escalada del conflicto. En general, se suponía que iba a atraer a la OTAN a..

| etiquetas: guerra de ucrania , falsa bandera , khinzal , mig-31 , pilotos rusos
3 1 1 K 47 actualidad
4 comentarios
3 1 1 K 47 actualidad
suppiluliuma #2 suppiluliuma
No sé. A mi me parece que falta tensión en el tercer acto. Y a este guión le vendría bien un interés romántico para el protagonista. La verdad, tal como está no creo que lo compre ninguna productora.
2 K 20
cocolisto #3 cocolisto
Les ha salido el tiro por la culata aunque están empeñados en montar cualquier barbaridad para extender el conflicto.
0 K 20
Nekobasu #4 Nekobasu
He puesto el articulo para translate... por defecto tengo Catala... la ultima palabra es GE-NIAL. No creo que sea Teutones...

"Prenguem una cervesa a Munic." Com Ucraïna va intentar reclutar pilots russos
Un reclutador va prometre una cervesa pilot de MiG-31 a Munic i dones tetones.
0 K 6

menéame