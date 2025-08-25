Un tomate casi extinguido de Aragón arrasa como Mejor Tomate de España en la VII Feria Nacional del Tomate Antiguo

Una variedad de tomate procedente de Zaragoza, que estuvo a punto de desaparecer en los años 80, se ha coronado por primera vez como Mejor Tomate de España 2025 por decisión unánime del jurado de expertos de la séptima edición de la Feria Nacional del Tomate Antiguo, celebrada este fin de semana en Polanco. Se trata de un tomate rojo intenso con un sabor muy potente y equilibrado, un fruto pequeño, aproximadamente del tamaño de una pelota de ping pong, que ha logrado hacerse con el galardón entre las 600 variedades que se presentaban.