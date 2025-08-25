edición general
8 meneos
46 clics
Un tomate casi extinguido de Aragón arrasa como Mejor Tomate de España en la VII Feria Nacional del Tomate Antiguo

Un tomate casi extinguido de Aragón arrasa como Mejor Tomate de España en la VII Feria Nacional del Tomate Antiguo

Una variedad de tomate procedente de Zaragoza, que estuvo a punto de desaparecer en los años 80, se ha coronado por primera vez como Mejor Tomate de España 2025 por decisión unánime del jurado de expertos de la séptima edición de la Feria Nacional del Tomate Antiguo, celebrada este fin de semana en Polanco. Se trata de un tomate rojo intenso con un sabor muy potente y equilibrado, un fruto pequeño, aproximadamente del tamaño de una pelota de ping pong, que ha logrado hacerse con el galardón entre las 600 variedades que se presentaban.

| etiquetas: tomate , aragón , polanco , cantabria , huerto es vida , feria del tomate
7 1 0 K 88 cultura
3 comentarios
7 1 0 K 88 cultura
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Siendo la Feria del Tomate Antiguo es normal que gane una variedad antigua y no una de reciente creación. :clap:
1 K 23
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Si sabe a tomate tendrá su valor
0 K 20
TipejoGuti #3 TipejoGuti
Hay una MINA de oro en los bancos de semillas de nuestras tierras. Especies anteriores a la industrialización que quedaron apartadas por mil motivos distintos (baja producción, falta de defensa en esos tiempos para sus plagas, temporalidad,...) pero que hoy, que hay produccion de baja calidad de sobra, aportan un valor añadido que el publico paga y bien caro. He visto pagar 1000€ por la primer caja de corazón de buey de la temporada.
0 K 11

menéame