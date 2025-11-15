Tomaselli: Los cuatro escenarios bélicos de Trump

El imperio estadounidense pretende frenar su declive enfrentando numerosos desafíos simultáneos de difícil solución y donde cualquier fracaso tendrá repercusiones inmediatas en otros escenarios. Resolver la «crisis» de Venezuela y Oriente Medio determinará el resultado de las elecciones de «mitad de mandato». La derrota de Trump conduciría a una guerra interna dentro del sistema de «poder profundo» y quizás a una guerra civil lo que reduciría la capacidad de intervención de EEUU que abriría el campo a sus adversarios o al caos.
| etiquetas: estados unidos , imperialismo , belicismo , geopolítica , declive imperial
Igual me equivoco, creo que sacarán varias lecciones y no creo que puedan ser más incompetentes para seguir como ahora. Hasta puede que se civilicen y cambien la «política» exterior que acostumbraban a hacer.