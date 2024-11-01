Todos tus datos nos pertenecen: el auge de Palantir [en]

¿Qué hace realmente Palantir? Palantir recopila fuentes de datos dispares y facilita su búsqueda. Un equipo de especialistas llega a tu casa, rebusca en tu escritorio, actualiza tus listas de tareas, contactos y calendarios; sincroniza y ordena tus archivos dispersos en media docena de teléfonos antiguos y discos duros, y lo pone todo en orden. Imagina que eres un país y que este caos abarca todo un sistema sanitario, incluyendo nóminas, adquisiciones y seguros, o una guerra de mediana envergadura. ¿Cuánto pagarías por esto?