edición general
7 meneos
15 clics
¿Por qué todos quieren construir centros de datos en España?

¿Por qué todos quieren construir centros de datos en España?

Según SpainDC, la patronal que agrupa a las principales empresas del sector, se espera que las inversiones en estas infraestructuras alcancen los 58.000 millones de euros en 2030, de los que aproximadamente 22.000 M€. "España reúne los principales aspectos que necesita el ecosistema de los centros de datos para desarrollarse: suelo, electricidad barata y conectivida" Este salto tecnológico no solo dispara la demanda de electricidad -un centro de datos de 50 megavatios (MW) puede consumir tanta energía como una ciudad de 50.000 habitantes-...

| etiquetas: centro de datos , multinacionales extranjeras , electricidad , agua
6 1 1 K 66 actualidad
33 comentarios
6 1 1 K 66 actualidad
#3 Tunguska08Chelyabinsk13 *
¿Que interés puede tener España, en que multinacionales extranjeras te planten aquí sus centros de datos? La tecnología no va a ser de aquí, no va a repercutir en que tengas ninguna mayor seguridad con los datos de los españoles, no es algo que genere puestos de trabajo, consumen mucha electridad y agua, los impuestos que puedan generar por su actividad seguramente se computen en una filial europea no en España. Todo parece inconvenientes, y no solo no tangibles, te va a encarecer la factura a los consumidores, si empiezan a consumir cantidades relevantes, y por lo que dice esta noticia del consumo eléctrico de un centro de datos típico, es lo que va a pasar.
3 K 58
eldet #15 eldet
#3 si que repercute en empleos y en que genere mas puestos de trabajo. Os quejáis de que no hay industria, y cuando se habla de traer, os quejáis de que consumen recursos.
0 K 6
#18 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#15 Los empleos ‘fantasma’ en los centros de datos

elpais.com/economia/2025-07-05/los-empleos-fantasma-en-los-centros-de-

Vamos, trolas interesadas que vende esa industria. Alguien contratarán, pero la cuestión es que sea relevante para los inconvenientes que generan, y no es así.
1 K 25
eldet #23 eldet
#18 eso no se puede leer, asi que no se lo que dice mas alla del titular.
0 K 6
#25 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#23 Yo lo leo perfectamente, vamos que la industria habla de miles de empleos, pero son intangibles, indirectos, estimaciones... vamos chorradas, propaganda, trabajando en los centros de datos existentes según los datos oficiales de empleo, son 4 gatos.
0 K 13
#32 chocoleches
#23 Deberías de aprender a usar el "modo lectura"

os últimos (y únicos) datos que ofrece la patronal de los centros de datos, SpainDC, señalan que, en 2022, el sector de los centros de datos representó el 2,33% del empleo total en España, “con aproximadamente 482.000 puestos de trabajo”. Un dato controvertido, puesto que ni las estadísticas del Ministerio de Trabajo, ni las de Seguridad Social, ni las tablas del INE sobre ocupación secundan este resultado. Ante esta circunstancia,…   » ver todo el comentario
0 K 12
Andreham #20 Andreham
#15 ¿Cuántos? Me vale una estimación, pero que no sea de las que suelen hacer las empresa de "se generarán 2 empleos directos y 124021404912401491204 empleos indirectos porque cualquier persona envuelta en el proceso de fabricación de cualquier cosa que esas 2 personas usen en su vida, relacionada o no con el trabajo, nos vale para decir que crea empleo".
0 K 8
angelitoMagno #21 angelitoMagno
#20 Las cifras que se dan son de 2000 empleos durante la construcción y 300 para la operación del mismo.

Lo de operar en remoto, ¿y si ocurre algo? ¿los dejas sin vigilancia? ¿no hay que hacer mantenimiento?
as.com/actualidad/sociedad/la-megaconstruccion-espanola-de-casi-2-mill
0 K 17
eldet #22 eldet
#20 Pues hombre, en la construccion necesitaras a miles, luego en el dia a dia pocos directamente y bastantes indirectamente para mantener la infraestructura y todo lo que le rodea.

y tambien les puedes meter impuestos, que no tiene que ser gratis.
0 K 6
oceanon3d #1 oceanon3d *
¿España? ¿con el agua que necesitan? ...


Una sola instalación grande puede utilizar hasta 19 millones de litros de agua al día, equivalente al consumo de una ciudad de hasta 50.000 habitantes.

Ademas apena crean empleo en cantidad y permanencia.

Que se los lleven a otro sitio o se los metan por el orto por favor.
3 K 49
eldet #12 eldet
#1 no se beben el agua, se podrá almacenar para que se refrigere y reutilizarla
0 K 6
#31 tyrrelco
#12 Me gustará ver cómo de efectivo es el sistema {0x1f603}
0 K 10
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Porque la electricidad es más barata que en el resto de Europa.
2 K 39
angelitoMagno #16 angelitoMagno
#11 Si, seguro que la legislación medioambiental en España es más permisiva que en Europa del este :roll:

Y los centros de datos no consumen mas agua que otras industrias, como la papelera. Por no hablar de la ganadería intensiva.

De hecho, cada vez más se usa refrigeración por circuito cerrado en los centros de datos.
1 K 27
angelitoMagno #7 angelitoMagno *
Los centros de datos y las centrales eléctricas asociadas serían una buena forma de fijar población en la España rural, cada vez más despoblada.

Pero bueno, en fin, hay mucha oposición política contra los mismos, supongo que al final irán todos a Europa del este.
Y nosotros, pues a seguir dependiendo del turismo.
0 K 17
#11 muerola
#7 como si construir centros de datos con la abrumadora falta de agua que hay en España fuera a repecutir algo en el empleo.
Electridad más barata y legislación permisiva , esa es la única razón
0 K 11
#17 Abajo
#7 #11 Los centros de datos operan con una alta automatización que limita el número de empleos permanentes. El centro de Meta en Altoona de 200 hectáreas emplea a menos de 300 personas. Promesas de empleo (fantasma) que se utilizan como argumento para obtener incentivos fiscales, no hay más.
0 K 14
angelitoMagno #19 angelitoMagno *
#17 ¿Cuantos puestos de trabajo genera la ganadería/agricultura intensiva en 200 hectáreas?

¿El gobierno está incentivando fiscalmente los centros de datos?
0 K 17
#24 Abajo
#19 Se sabe que el sector de agricultura y ganadería representa el 93% del empleo en el sector primario en España, con 704.928 ocupados en 2025. Según datos del sector agroalimentario en España, por cada puesto de trabajo directo en el sector agroalimentario, se generan al menos 1,5 empleos adicionales en otras ramas productivas (como transporte, comercio, energía, servicios técnicos o industria de piensos, etc) El sector agroalimentario no especula: produce lo que nos alimenta, mientras que los otros solo mueven el dinero que nos deja sin pan.
0 K 14
angelitoMagno #27 angelitoMagno
#24 Los centros de datos tampoco especulan, ofrecen servicios. Como por ejemplo, que tu y yo podamos estar escribiendo aquí.

La agricultura y ganadería es un sector que no es rentable, muy duro y en el que la gente no quiere trabajar. Y que se mantiene vivo a base de subvenciones europeas porque bueno, hay que comer.

Por otra parte, el sector primario es, por definición, la suma de la agricultura y la ganadería, más la pesca. Que la agricultura y la ganadería representen un gran porcentaje del sector primario, pues no me dice gran cosa, la verdad.

El sector primario representa un 5% del PIB, mientras que el sector servicios (en el que se incluyen los centros de datos), representan un 75% del PIB. Puestos a dar datos.
0 K 17
#30 Abajo
#27 Los centros de datos para IA no especulan? Es ahora mismo el epicentro de la especulación.

La agricultura y ganadería es un sector estratégico, no te alimentas por wifi. Si se subvencionan y conservan es por tener donde tirar en caso de... Y me parece más importante comer que usar una IA. En caso de... Vale más un trozo de pan que el oro.

Tú has puesto el ejemplo de la agricultura y ganadería, te indiqué su porcentaje en el sector primario y los puestos de trabajo que generan. Porque…   » ver todo el comentario
0 K 14
#28 Tunguska08Chelyabinsk13
#11 En España no hay falta de agua, el 70 u 80% del agua la consume la agricultura, si se la quitas a esos, ya la tienes. :roll:
0 K 13
#13 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#7 Ya claro, que te planten un centro de datos una multinacional extranjera, controlado remotamente, va a hacer que cambies el modelo económico. :-O Más bien al contrariro, con el encarecimiento de la factura de la luz, perjudicará más a todo negocio que los beneficios que te pueda dar esto. Eso si 4 gatos seguro que se hacen de oro con esto, pero no creo que nos interese al conjunto, que supuestamente es para los que se gobierna.
0 K 13
#2 Tunguska08Chelyabinsk13
Relacionada: www.meneame.net/story/agricultores-estadounidenses-rechazan-ofertas-mu

En esta te ponen porque se están expandiendo por España. Eso si, no te dice nada de las consecuencias que va a tener.
0 K 13
#8 drstrangelove
Seguramente el motivo no es tanto el precio de la electricidad, sino que casi todo el país está despoblado y seguramente pocos se quejarían. Si a eso añades los salarios somalíes y una clase política que dice si,bwana cuando ven un billete de 100 euros, ya tienes todo el tinglado montado.
0 K 11
#10 Regreso
Lo bueno es que el día que luchemos contra la IA hartos de no tener perspectivas de vida ni trabajo podremos quemarlos con antorchas sin movernos mucho.
0 K 10
porquiño #9 porquiño
#5 y no hace tanto, en mi pueblo el permiso de construcción de la autopista consiguió que nos hicieran un pabellón deportivo y patrocinar diferentes deportes. Hoy en día sigue siendo nuestro único pabellón. Hace más de 30 años!!!
0 K 10
#26 tronxy_x5s
#9 lo dicho cacahuetes, cuanto puesta una autopista aprox 1000 millones, un pabellón menos de medio millón...
0 K 9
#4 tronxy_x5s
Porqué somos un colador legislativo, a un pueblucho o región despoblada le prometen unos cacahuetes... País de pandereta...
0 K 9
#5 tronxy_x5s
#4 problemas hídricos, energéticos y de trabajo cualificado... Que les den! En los en la época de Seat, las centrales nucleares, se les obligaba a construir un pueblo y casas, ahora es un outo expolio de los recursos de todos los españoles, hipotecando recursos que no nos van a aportar nada directamente
0 K 9
#33 mariopg
sobres, sobres everywhere…
0 K 8
DarthMatter #14 DarthMatter
"electricidad barata" ¡los c*j*n*s! >:-(
0 K 7
makinavaja #29 makinavaja
#14 Para los centros de datos, que se la subvencionan, no para tí, pringao.... :troll: :troll: :troll:
0 K 12

menéame