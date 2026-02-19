¿Por qué todos quieren construir centros de datos en España?

Según SpainDC, la patronal que agrupa a las principales empresas del sector, se espera que las inversiones en estas infraestructuras alcancen los 58.000 millones de euros en 2030, de los que aproximadamente 22.000 M€. "España reúne los principales aspectos que necesita el ecosistema de los centros de datos para desarrollarse: suelo, electricidad barata y conectivida" Este salto tecnológico no solo dispara la demanda de electricidad -un centro de datos de 50 megavatios (MW) puede consumir tanta energía como una ciudad de 50.000 habitantes-...
| etiquetas: centro de datos , multinacionales extranjeras , electricidad , agua
elpais.com/economia/2025-07-05/los-empleos-fantasma-en-los-centros-de-
Vamos, trolas interesadas que vende esa industria. Alguien contratarán, pero la cuestión es que sea relevante para los inconvenientes que generan, y no es así.
os últimos (y únicos) datos que ofrece la patronal de los centros de datos, SpainDC, señalan que, en 2022, el sector de los centros de datos representó el 2,33% del empleo total en España, “con aproximadamente 482.000 puestos de trabajo”. Un dato controvertido, puesto que ni las estadísticas del Ministerio de Trabajo, ni las de Seguridad Social, ni las tablas del INE sobre ocupación secundan este resultado. Ante esta circunstancia,… » ver todo el comentario
Lo de operar en remoto, ¿y si ocurre algo? ¿los dejas sin vigilancia? ¿no hay que hacer mantenimiento?
as.com/actualidad/sociedad/la-megaconstruccion-espanola-de-casi-2-mill
y tambien les puedes meter impuestos, que no tiene que ser gratis.
Una sola instalación grande puede utilizar hasta 19 millones de litros de agua al día, equivalente al consumo de una ciudad de hasta 50.000 habitantes.
Ademas apena crean empleo en cantidad y permanencia.
Que se los lleven a otro sitio o se los metan por el orto por favor.
Y los centros de datos no consumen mas agua que otras industrias, como la papelera. Por no hablar de la ganadería intensiva.
De hecho, cada vez más se usa refrigeración por circuito cerrado en los centros de datos.
Pero bueno, en fin, hay mucha oposición política contra los mismos, supongo que al final irán todos a Europa del este.
Y nosotros, pues a seguir dependiendo del turismo.
Electridad más barata y legislación permisiva , esa es la única razón
¿El gobierno está incentivando fiscalmente los centros de datos?
La agricultura y ganadería es un sector que no es rentable, muy duro y en el que la gente no quiere trabajar. Y que se mantiene vivo a base de subvenciones europeas porque bueno, hay que comer.
Por otra parte, el sector primario es, por definición, la suma de la agricultura y la ganadería, más la pesca. Que la agricultura y la ganadería representen un gran porcentaje del sector primario, pues no me dice gran cosa, la verdad.
El sector primario representa un 5% del PIB, mientras que el sector servicios (en el que se incluyen los centros de datos), representan un 75% del PIB. Puestos a dar datos.
La agricultura y ganadería es un sector estratégico, no te alimentas por wifi. Si se subvencionan y conservan es por tener donde tirar en caso de... Y me parece más importante comer que usar una IA. En caso de... Vale más un trozo de pan que el oro.
Tú has puesto el ejemplo de la agricultura y ganadería, te indiqué su porcentaje en el sector primario y los puestos de trabajo que generan. Porque… » ver todo el comentario
En esta te ponen porque se están expandiendo por España. Eso si, no te dice nada de las consecuencias que va a tener.