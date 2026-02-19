¿Por qué todos quieren construir centros de datos en España?

Según SpainDC, la patronal que agrupa a las principales empresas del sector, se espera que las inversiones en estas infraestructuras alcancen los 58.000 millones de euros en 2030, de los que aproximadamente 22.000 M€. "España reúne los principales aspectos que necesita el ecosistema de los centros de datos para desarrollarse: suelo, electricidad barata y conectivida" Este salto tecnológico no solo dispara la demanda de electricidad -un centro de datos de 50 megavatios (MW) puede consumir tanta energía como una ciudad de 50.000 habitantes-...