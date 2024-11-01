Agricultores estadounidenses rechazan ofertas multimillonarias de centros de datos por sus tierras: ‘No estoy en venta’

"No tienes suficiente dinero para comprarme. No estoy en venta. Déjame en paz. Estoy satisfecho." Mientras las empresas tecnológicas se apresuran a construir los enormes centros de datos necesarios para la inteligencia artificial en EEUU y en todo el mundo, acuerdos como el de los terrenos de Huddleston se extienden en zonas rurales de todo el país. A nivel mundial, se estima que serán necesarios 40.000 acres de tierra energizada para el desarrollo de centros de datos para los próximos cinco años, el doble de la cantidad utilizada actualmente.