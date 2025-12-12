Todos los casos de la cascada de denuncias de acoso sexual que ponen en jaque al PSOE

El PSOE se enfrenta a una de las mayores crisis internas de los últimos años con la cascada de denuncias de acoso sexual que han estallado en varias provincias a raíz del 'caso Salazar' . La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado este viernes que el Gobierno no puede aguantar más si no hay cambios profundos tras conocerse este goteo incesante de casos en Madrid, Valencia, Galicia o Córdoba. "Así no se puede continuar. Lo que está pasando es muy grave. Basta ya..."