Todos los casos de la cascada de denuncias de acoso sexual que ponen en jaque al PSOE

El PSOE se enfrenta a una de las mayores crisis internas de los últimos años con la cascada de denuncias de acoso sexual que han estallado en varias provincias a raíz del 'caso Salazar' . La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado este viernes que el Gobierno no puede aguantar más si no hay cambios profundos tras conocerse este goteo incesante de casos en Madrid, Valencia, Galicia o Córdoba. "Así no se puede continuar. Lo que está pasando es muy grave. Basta ya..."

Harkon #1 Harkon *
Estos no eran los que iban dando lecciones de feminismo a otros? Ah, sí, también eran los amigos de Pedrito muy preocupados por el avance del feminismo y que se sentían ofendidos por su discurso. Ahora se entiende el motivo :roll:

A ver si hacen ellos y sus prosélitos esa autocrítica que pedían a otros y se sacan de paso la cabeza del culo
valandildeandunie #6 valandildeandunie
#1 Un apunte, las denuncias de acoso sexual provienen del propio PSOE y lo han publicado medios de izquierdas prácticamente en exclusiva.

No veo a la carcunda haciendo eso ni aún pagándoles.
Lo digo para que no pierdas hacia donde hay que apuntar.
#9 mcfgdbbn3
#6: Gente que vota a Vox criticando al PSOE por no ser lo suficientemente feminista. :palm:
#10 guillersk
#9 vox no va con el feminismo por bandera
Estoeslaostia #15 Estoeslaostia
#10 pero sí con el machismo y la homofobia.
#17 mcfgdbbn3
#10: Ya, pero no tiene sentido criticar a otros partidos lo que tú podrías tener peor.
Antipalancas21 #21 Antipalancas21
#10 Vox solo va a ver como puede robar y joder a los trabajadores.
#13 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Más de 40 envíos y ninguno en la portada de Meneame.

#6 Las denuncias de acoso llevaban meses escondidas dentro del PSOE, desaparecidas de la web de denuncias, sin investigarse.
Se han conocido cuando lo han sacado los medios.

El PSOE igual que en Meneame, sí no se ve no existe :troll:
valandildeandunie #16 valandildeandunie *
#13 Entendemos que las cuentas de nueva creación para saltarse baneos tenéis una baja capacidad lectora debido a que no llegáis a más.
Pero eso de no solo no entender que las denuncias vienen del propio PSOE, sino que encima confirmarlo diciendo que estaban escondidas dentro del propio PSOE, es algo nuevo que no esperábamos a no ser que tus capacidades cognitivas fuesen mucho peores de lo que ya pensábamos en un primer momento.
aPedirAlMetro #20 aPedirAlMetro
#16 "a no ser que tus capacidades cognitivas fuesen mucho peores de lo que ya pensábamos"
Creo que ya podemos conrirmarlo xD
angelitoMagno #18 angelitoMagno
#13 ¿Ninguno en portada? ...

Denuncian al presidente de la Diputación de Lugo por acoso sexual a compañeras del PSOE
www.meneame.net/story/denuncian-presidente-diputacion-lugo-acoso-sexua

Sánchez cesa a Antonio Hernández, mano derecha de Salazar, en pleno escándalo por las denuncias de acoso
www.meneame.net/story/sanchez-cesa-antonio-hernandez-mano-derecha-sala

Las denuncias contra Paco Salazar: “Se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones y pedía vernos el escote”
www.meneame.net/story/denuncias-contra-paco-salazar-subia-bragueta-tu-

Así, en una búsqueda rápida ...
Antipalancas21 #22 Antipalancas21
#13 vamos como tu que pasas por la vida de lado.
tul #2 tul
es increible como en un partido que se hace llamar socialista no hay ni uno solo de sus dirigentes que lo sea.
Harkon #5 Harkon
#2 Ni feminista aunque se les llena la boca con ello. Luego van dando lecciones a otros partidos.
Torrezzno #7 Torrezzno
Me flipa la portada del Plural de hoy.  media
ThePato #3 ThePato
Para qué vamos a hablar de que el acceso a la vivienda es imposible o que los alimentos han subido casi un 50%, desde que está el PSOE en el gobierno? Mejor hablemos de que un señor o del PSOE le ha tocado el culo a otra señora del PSOE.
Harkon #4 Harkon
#3 De eso también se habla, no hagas demagogia que se puede hablar de varios temas.
Garbns #8 Garbns
#3 y por qué no de las dos cosas? (o tres si añadimos la corrupción)
#19 tierramar *
LAs mujeres de los partidos del Regimen (PPSOE), están sacando a la luz abusos sexuales contra ellas. ¿Incluiran en este movimiento "me too" a las mujeres que no eran del Regimen, y fueron sexualmente torturadas por el Regimen al que pertenecen? www.meneame.net/m/actualidad/informe-oficial-asi-ha-violado-comisarias Informe oficial: así se ha violado en comisarías y cuarteles.
angelitoMagno #14 angelitoMagno
Yo pensaba que el gobierno convocaría elecciones en primavera tras constatar la imposibilidad de aprobar presupuestos, pero con todo el daño que le puede hacer esto ahora a su perfil de votante, supongo que seguirán aguantando hasta que toda la tormenta haya pasado para evitar una sangría de votos.

Es de esperar más casos en los próximos días, que como decía Stalin, un caso es una desgracia, muchos es una estadística.
O como decían nuestros abuelo, que más da 8 que 80.
Kantinero #12 Kantinero
estos al menos se atreven a hacerlo público, las peperS sumisas no delatan
#11 sliana
seguramente tu empresa va de verde y ahorradora en co2, pero ignora que tu trabajas ahi.
