Todos los casos de la cascada de denuncias de acoso sexual que ponen en jaque al PSOE

El PSOE se enfrenta a una de las mayores crisis internas de los últimos años con la cascada de denuncias de acoso sexual que han estallado en varias provincias a raíz del 'caso Salazar' . La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado este viernes que el Gobierno no puede aguantar más si no hay cambios profundos tras conocerse este goteo incesante de casos en Madrid, Valencia, Galicia o Córdoba. "Así no se puede continuar. Lo que está pasando es muy grave. Basta ya..."
A ver si hacen ellos y sus prosélitos esa autocrítica que pedían a otros y se sacan de paso la cabeza del culo
No veo a la carcunda haciendo eso ni aún pagándoles.
Lo digo para que no pierdas hacia donde hay que apuntar.
#6 Las denuncias de acoso llevaban meses escondidas dentro del PSOE, desaparecidas de la web de denuncias, sin investigarse.
Se han conocido cuando lo han sacado los medios.
El PSOE igual que en Meneame, sí no se ve no existe
Pero eso de no solo no entender que las denuncias vienen del propio PSOE, sino que encima confirmarlo diciendo que estaban escondidas dentro del propio PSOE, es algo nuevo que no esperábamos a no ser que tus capacidades cognitivas fuesen mucho peores de lo que ya pensábamos en un primer momento.
Creo que ya podemos conrirmarlo
Así, en una búsqueda rápida ...
Es de esperar más casos en los próximos días, que como decía Stalin, un caso es una desgracia, muchos es una estadística.
O como decían nuestros abuelo, que más da 8 que 80.