Denuncian al presidente de la Diputación de Lugo por acoso sexual a compañeras del PSOE

Cuatro mujeres han denunciado al presidente de la Diputación de Lugo y líder del PSOE en la provincia, José Tomé, por presunto acoso sexual a través del canal interno del PSOE, según desveló el programa Código 10. Las denunciantes le atribuyen tocamientos, ofrecimientos de empleo a cambio de favores sexuales y comunicaciones de contenido sexual explícito.