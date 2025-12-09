edición general
Denuncian al presidente de la Diputación de Lugo por acoso sexual a compañeras del PSOE

Cuatro mujeres han denunciado al presidente de la Diputación de Lugo y líder del PSOE en la provincia, José Tomé, por presunto acoso sexual a través del canal interno del PSOE, según desveló el programa Código 10. Las denunciantes le atribuyen tocamientos, ofrecimientos de empleo a cambio de favores sexuales y comunicaciones de contenido sexual explícito.

alcama #1 alcama
Soy feminista porque soy socialista
3 K 26
#4 gershwin
¿canal interno? :wall:
delitos a fiscalía
"tocamientos" no suena a mero acoso sino a agresión sexual.
1 K 23
#6 Luiskelele
Esto tiene que ser coña ya xD
0 K 11
Pacman #7 Pacman
Que le pasa al PSOE que no saben tener la pirulilla dentro de los pantalones :ffu:
0 K 11
tdgwho #5 tdgwho
Se están cubriendo de gloria.
0 K 10
#2 Klamp
Caos aislado?
0 K 8
nemeame #8 nemeame
Si está cachondo por que no se va de putas, como viene siendo habitual en el PSOE? :troll:
0 K 7
#3 Anacleto69
Otro día en la oficina del partido putero y de acosadores sexuales
0 K 6

