Sánchez cesa a Antonio Hernández, mano derecha de Salazar, en pleno escándalo por las denuncias de acoso

El Consejo de Ministros cesará el próximo martes a Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, según ha podido saber TVE. De esta forma, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aparta al que fuera mano derecha de Francisco Salazar, el exasesor de Moncloa que está en el foco del huracán político por las denuncias de acoso sexual contra él.
| etiquetas: sánchez , antonio hernández , cesado , salazar , acoso , denuncias
De la noticia :
Los "fallos" reconocidos por el PSOE en la gestión de las denuncias, que se conocen desde el pasado mes de julio, ha causado un profundo malestar en el PSOE, que presume de ser "el partido de las mujeres". Este domingo, tres mujeres con cargos parlamentarios han exigido a través de un artículo de opinión en El País una transformación feminista "profunda" y que haya "credibilidad" y coherencia entre el
… » ver todo el comentario