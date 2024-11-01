edición general
Timo en el Bernabéu: 10 euros por un bocadillo con apenas jamón y aspecto poco apetecible en el partido de la NFL

La imagen de un bocadillo que compró uno de los asistentes al partido de fútbol americano de la NFL disputado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid se ha hecho viral en las redes sociales por su elevado precio (10 euros) y por el mal aspecto que presentaba, con un jamón que, además de escaso, estaba mal cortado y tenía poca pinta de ser ibérico como indicaba su nombre. Los comentarios sobre la imagen no tardaron en aparecer. Bromas acerca del descarado intento de «timar» a los aficionados extranjeros que acudieron al partido, incredulidad d

HeilHynkel #9 HeilHynkel
El robar lo llevan en el ADN. xD
3 K 35
#8 vGeeSiz
En el bernabéu te timan, no importa cuando leas esto ni quien seas
1 K 23
lixivia #4 lixivia
Pero con mucha libertad(para que el empresario te estafe), que eso hay que pagarlo
2 K 21
#2 Klamp
No se donde esta el problema, es claramente un relaxin bocata de jamón in Santiago bernabeu
1 K 20
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Ibéricos son todos, el cerdo crece en la península Ibérica. :troll:
0 K 20
Macadam #6 Macadam
Menuda imagen. ¿Se le ha hecho bola y lo ha regurgitado? :shit:
1 K 17
#16 rbrn
#6 Parece un zurullo, yo creo que ese jamón alguien lo ha comido primero.
1 K 20
ciriaquitas #1 ciriaquitas
Y lo peor de todo, sin tomate.
1 K 16
andando #13 andando
#1 no querrás que parezcan catalanes
0 K 10
OCLuis #11 OCLuis *
Es Madrid, el Madrid de Ayuso, capital de España y el mayor territorio controlado por la mafia del PP en España.. La mafia, la corrupción, los bulos y las mentiras campan a sus anchas.

La alternativa a todo eso hubiese sido comunismo, sea lo que sea lo quiso decir Ayuso aquella vez.
0 K 13
#20 PerritaPiloto
#11 En Madrid hay fantásticos bares de bocadillos donde por menos de 10€ con bebida incluida te das un paseo por los sentidos.

Es un robo.
0 K 9
alfre2 #7 alfre2
Ese estadio hay que pagarlo como sea! xD
0 K 12
uyquefrio #18 uyquefrio
Y esto amiguitos es el turboliberalismo en su máximo esplendor. xD
0 K 10
#15 capitan.meneito
Lo compró para la foto?
Porque yo eso no lo compro ni borracho de vino.
0 K 10
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
Y sin tomate...
0 K 7
#19 alkalin
Es como ir a un Mc Donalds a pedir una ensalada.
0 K 7
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
La gente se suele llevar sus bocatas....
0 K 7
#5 Kikoncito
Pues la empresa que lleve el catering que los organizadores no vuelvan a contratarla y listo si se dio eso más veces, porque vamos es un timazo, pero bueno en Madrid todo esta caro de cojones, tampoco me sorprende.
0 K 7
madeagle #14 madeagle
#5 La empresa de catering son los propios organizadores. La NFL no ha dejado nada a la organizacion del Real Madrid ni de las empresas habituales de los partidos de futbol. Los precios y los productos los han fijado ellos
1 K 22
#17 Kikoncito
#14 Imaginaba aunque eso no creo que les preocupe a los escocidos de los indios y culandras que entren en la noticia, ellos viven en su mundo paralelo de magia, donde un campo con luces led del TEMU es la caña o donde cantar bajo la lluvia cuando palmas te lo convalidan por una champions.

Son así.
1 K 16
#21 Eukherio
#14 Seguramente. Lo que venden en los estadios americanos tiene la misma fama y precios así de locos. Lo que no sé es si sacarán mucho aquí.
0 K 8
buscoinfo #22 buscoinfo
Que no se queje, que le han puesto bien de pan. Ahí, derrochando como si no hubiese un mañana. Y todo por 10 míseros euros.
Alguien debería explicar a los de la NFL que el jamón se corta con un cuchillo jamonero y no con una motosierra o una picadora de carne. Tampoco descartemos que lo hayan cortado a mordiscos.
0 K 6

