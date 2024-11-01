Timo en el Bernabéu: 10 euros por un bocadillo con apenas jamón y aspecto poco apetecible en el partido de la NFL

La imagen de un bocadillo que compró uno de los asistentes al partido de fútbol americano de la NFL disputado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid se ha hecho viral en las redes sociales por su elevado precio (10 euros) y por el mal aspecto que presentaba, con un jamón que, además de escaso, estaba mal cortado y tenía poca pinta de ser ibérico como indicaba su nombre. Los comentarios sobre la imagen no tardaron en aparecer. Bromas acerca del descarado intento de «timar» a los aficionados extranjeros que acudieron al partido, incredulidad d
La alternativa a todo eso hubiese sido comunismo, sea lo que sea lo quiso decir Ayuso aquella vez.
Es un robo.
Porque yo eso no lo compro ni borracho de vino.
Son así.
Alguien debería explicar a los de la NFL que el jamón se corta con un cuchillo jamonero y no con una motosierra o una picadora de carne. Tampoco descartemos que lo hayan cortado a mordiscos.