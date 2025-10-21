edición general
La Tigresa del Oriente regresa con un homenaje a Michael Jackson lanzando una versión de “Thriller” en español

La Tigresa del Oriente sorprendió con una versión en español de “Thriller”, el clásico de Michael Jackson, adaptado al más puro estilo selvático que la caracteriza. En el videoclip, cargado de simbolismo y color, la artista aparece en un cementerio rodeada de bailarines disfrazados de zombis, al igual que en el video original de Michael Jackson. La peruana eligió estrenar su versión justo en vísperas de Halloween, una fecha que rinde tributo a lo sobrenatural y que ella aprovechó para homenajear al “Rey del Pop” con su propio rugido musical.

#4 laruladelnorte
La Leticia Sabater latina. :shit:
#5 EISev *
#4 no hay huevos a subir la colaboración "Israel, Israel, que bonito es Israel" "En tus tierras bailaré" con los astros de la canción andina :troll:
#6 laruladelnorte
#5 Esa joya es insuperable. :-D
estemenda #7 estemenda
#5 Sin olvidarnos de la niña Wendy Sulca cantándole a la tetica.
alfre2 #3 alfre2
Justo a tiempo para salvar este Halloween!!
Malinke #9 Malinke
Cuando me pongo a ver videos musicales en you tuve, aveces me pongo este, nunca puse el original. No me da más el tema, me gusta esto.

#10 pelagito
Sin maquillar ya es más zombi que después de pasar por chapa y pintura.
UnoYDos #2 UnoYDos
Publireportaje de una artista mediocre.
#1 MyNameIsEarl
Rugido musical.... Fantástico eufemismo, para no decir que ha potado como una perra.
