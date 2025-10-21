La Tigresa del Oriente regresa con un homenaje a Michael Jackson lanzando una versión de “Thriller” en español  

La Tigresa del Oriente sorprendió con una versión en español de “Thriller”, el clásico de Michael Jackson, adaptado al más puro estilo selvático que la caracteriza. En el videoclip, cargado de simbolismo y color, la artista aparece en un cementerio rodeada de bailarines disfrazados de zombis, al igual que en el video original de Michael Jackson. La peruana eligió estrenar su versión justo en vísperas de Halloween, una fecha que rinde tributo a lo sobrenatural y que ella aprovechó para homenajear al “Rey del Pop” con su propio rugido musical.